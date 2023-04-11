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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсы выводят правила

О чем договорились крупнейшие онлайн-площадки и Корпорация МСП

Маркетплейсы пообещали малому и среднему бизнесу соразмерную ответственность за нарушения. Игроки рынка — Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс.Маркет» — подписали меморандум с Корпорацией МСП. Компании согласились, что будут исходить из презумпции финансовой добросовестности партнеров, а также создавать выгодные условия сотрудничества. О конкретных договоренностях пока ничего неизвестно.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На первом этапе продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов смогут писать обращения и жалобы на сайте МСП. Вопросы о штрафах будут обсуждаться отдельно, рассказал “Ъ FM” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич: «Вместе с торговыми площадками мы договорились, что на цифровой платформе мсп.рф будет специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов.

Маркетплейсы подписали меморандум о системных правилах игры в сфере

Корпорация берет на себя мониторинг каждой заявки, чтобы в том числе отслеживать их системный характер и оперативно принимать меры реагирования, а также оказывать консультационную и правовую помощь при взаимодействии с маркетплейсами.

Наша общая задача — не допускать пожаров и совместно решать ту или иную проблему предпринимателя. Второй шаг — то, что волнует всех поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов, — штрафы, санкции за несоблюдение правил работы с площадками. Мы находимся в диалоге с маркетплейсами после собственного анализа всех оферт, которые у каждого из них свои».

К чему пришли маркетплейсы в результате бурного развития

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Меморандум с крупнейшими маркетплейсами подписан на фоне крупных скандалов. Один из последних — весной этого года — возник из-за того, что владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries были не согласны с очередной системой штрафов. Поможет ли новое регулирование избежать подобных ситуаций?

Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов считает, что Корпорация МСП сможет стать независимым арбитром в конфликтах, однако полностью проблему это не решит:

«Видно, что проблем в работе маркетплейсов с контрагентами много, поскольку эта отрасль очень бурно развивается.

Каждый год она растет в два раза и по количеству пользователей, и по количеству продающих на площадках ИП, самозанятых и организаций, и регулирование просто не поспевает. Возьмем, к примеру, недавнюю историю, когда с карт, которые были отвязаны от аккаунтов, все равно происходили списания. Вот этот момент никому из законодателей не приходило в голову упорядочить.

И таких случаев много. В этой сфере явно есть юридический вакуум, который сейчас пытаются ликвидировать всеми силами то ФАС, то Госдума — теперь подключилась еще и Корпорация МСП. Однако нам нужно глобальное регулирование на уровне федерального закона, которое бы упорядочило многие вещи, и тогда необходимость в таком отраслевом регулировании силами всех возможных ведомств отпадет.

Почему маркетплейсам угрожают контролем

В любом случае участие в этой истории Корпорации скорее в плюс. Во многих случаях, думаю, она сможет выступить неким арбитром в спорах маркетплейсов и в первую очередь продавцов. Наибольшая напряженность на этом рынке как раз между ними, поскольку площадки часто в одностороннем порядке меняют правила игры, из-за чего продавцы несут колоссальные убытки».

Разработать стандарты взаимодействия маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов планировала также Ассоциация компаний интернет-торговли. По данным Минэкономразвития, количество малых и средних предприятий, которые зарегистрировали бизнес в сфере онлайн-торговли, с 2019-го по 2022-й выросло в 13 раз, до 117 тыс. компаний.

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Елена Иванова

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