«РИА Недвижимость»: бывшие магазины Zara в России начнут открываться 27 апреля

Бывшие магазины бренда Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Московской области 27 апреля, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источники. Как ранее писал «Ъ FM», бывшие точки испанской группы Inditex в России — в том числе, Zara — выкупила Fashion And More Management. Магазины будут работать под новыми брендами: Maag (заменит Zara), Dub, Ecru, Vilet и др.

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet»,— сообщил собеседник «РИА Недвижимость». В тот же день магазины Maag откроются в моллах Vegas, указал источник агентства в компании-владельце сети — Crocus Group.

О том, что российские власти одобрили продажу российских активов Inditex (более 200 магазинов), 5 апреля сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Офис компании-покупателя, Fashion And More Management, по словам замминистра, находится «в одной из дружественных стран». «Ъ FM» выяснил, что компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.

Владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius и др., испанская группа Inditex приостановила работу в России в марте 2022 года. Год спустя стало известно, что компания решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России (к началу 2022 года Inditex располагал примерно 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тыс. человек).

Подробнее об ассортименте в магазинах Maag — в материале «Ъ FM» «Maag раскрыл лукбуки».

Григорий Лейба