Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«РИА Недвижимость»: бывшие магазины Zara в России начнут открываться 27 апреля

Бывшие магазины бренда Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Московской области 27 апреля, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на источники. Как ранее писал «Ъ FM», бывшие точки испанской группы Inditex в России — в том числе, Zara — выкупила Fashion And More Management. Магазины будут работать под новыми брендами: Maag (заменит Zara), Dub, Ecru, Vilet и др.

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet»,— сообщил собеседник «РИА Недвижимость». В тот же день магазины Maag откроются в моллах Vegas, указал источник агентства в компании-владельце сети — Crocus Group.

О том, что российские власти одобрили продажу российских активов Inditex (более 200 магазинов), 5 апреля сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Офис компании-покупателя, Fashion And More Management, по словам замминистра, находится «в одной из дружественных стран». «Ъ FM» выяснил, что компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.

Владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius и др., испанская группа Inditex приостановила работу в России в марте 2022 года. Год спустя стало известно, что компания решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России (к началу 2022 года Inditex располагал примерно 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тыс. человек).

Подробнее об ассортименте в магазинах Maag — в материале «Ъ FM» «Maag раскрыл лукбуки».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...