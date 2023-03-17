El Pais: владелец Zara решил окончательно закрыть 269 магазинов в России

Испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius) приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России, работа которых была приостановлена в марте 2022 года. Остальные магазины находятся в собственности нового владельца российского бизнеса ритейлера и смогут продолжить работу.

«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности в России 5 марта прошлого года»,— пишет испанская газета El Pais со ссылкой на представителя компании, уточняя, что все помещения, в которых располагались магазины ритейлера, были в аренде у Inditex.

Inditex располагал примерно 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тыс. человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций».

Испанская компания осенью 2022-го достигла соглашения о продаже большей части своего бизнеса ливанскому холдингу Daher Group. Однако для окончательного оформления сделки необходимо получить согласие правительственной комиссии, такое решение пока не принято.

О том, что Daher Group может открыть магазины под своими брендами уже весной, говорили источники «Ъ» на рынке. По их словам, одной из первых станет точка в московском ТЦ «Авиапарк» под вывеской Maag.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Zara примерят замену».

Александр Кислов