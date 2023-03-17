Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

El Pais: владелец Zara решил окончательно закрыть 269 магазинов в России

Испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius) приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России, работа которых была приостановлена в марте 2022 года. Остальные магазины находятся в собственности нового владельца российского бизнеса ритейлера и смогут продолжить работу.

«Inditex подтверждает закрытие оставшихся 269 магазинов после приостановки деятельности в России 5 марта прошлого года»,— пишет испанская газета El Pais со ссылкой на представителя компании, уточняя, что все помещения, в которых располагались магазины ритейлера, были в аренде у Inditex.

Inditex располагал примерно 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тыс. человек, в марте 2022 года руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций».

Испанская компания осенью 2022-го достигла соглашения о продаже большей части своего бизнеса ливанскому холдингу Daher Group. Однако для окончательного оформления сделки необходимо получить согласие правительственной комиссии, такое решение пока не принято.

О том, что Daher Group может открыть магазины под своими брендами уже весной, говорили источники «Ъ» на рынке. По их словам, одной из первых станет точка в московском ТЦ «Авиапарк» под вывеской Maag.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Zara примерят замену».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...