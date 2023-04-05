Inditex прошла правкомиссию

Более 200 магазинов ушедшей Inditex откроется в России в мае. Власти одобрили продажу активов испанской компании, владеющей брендами Zara и Bershka, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Покупателем российского бизнеса Inditex выступила Fashion And More Management, офис которой, по его словам, находится «в одной из дружественных стран». Евтухов не уточнил детали, но компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Откроются не все магазины, которые работали до начала военных действий на Украине, но торговая сеть готова расширяться, заявил Евтухов в эфире телеканала «Россия 24»: «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Надо сказать, что при изготовлении линейки одежды владельцы консультировались с российскими дизайнерами, некоторые из которых работают у них в штате. Кстати, так же действовала и Inditex.

Одним из основных условий сделки, которую утвердила правительственная комиссия, стало сохранение рабочих мест. Сейчас в группе Inditex работают 4,2 тыс. сотрудников. Представители нового собственника подтверждают, что оставят это количество работников. Плюс они начинают набирать новых, наверное, будут увеличивать штат. У Inditex, надо признаться, было примерно в полтора раза больше магазинов. Но новые собственники сказали, что если продажи будут их удовлетворять, то они станут расширять сеть».

Под управление нового владельца перейдут все торговые площадки в стране. Они будут работать под новыми брендами. Один из них получил название Maag. На официальном сайте указано, что коллекцию одежды представят 14 апреля. Что из себя будет представлять новая сеть? И почему перезапуск так важен для всего рынка? “Ъ FM” обсудил это с главой ритейл-департамента компании CORE.XP Мариной Малахатько:

«Сделку одобрили. Теперь нужно провести взаиморасчеты. До финального этапа сделки еще две-три недели. При этом новый собственник принимает дела и планирует открытие магазинов на бывших площадках Inditex. Не все точки откроются сразу, это невозможно, поскольку логистические процессы нереально настроить так быстро, чтобы запустить 200 с чем-то площадок, которые вошли в сделку.

Нужно наладить на нужный объем продакшн, завезти товар, растаможить, отмаркировать, нанять персонал. Это большая работа.

Для рынка открытие очень важно. Причем первые отзывы покупателей, если они будут плохие, могут серьезно навредить будущему успеху после перезапуска».

Тем временем на Кузнецком мосту уже поменяли вывески — на стеклах бывшей Zara теперь надпись Maag.

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Иван Корякин