Maag раскрыл лукбуки

Бренду одежды Maag, призванному заменить ушедшую из России Zara, оказали холодный прием. 14 апреля новая марка представила свою первую коллекцию одежды, и весомая часть аудитории осталась в замешательстве от увиденного. Больше всего вопросов вызвал женский лукбук: многие сошлись во мнении, что носить предложенную одежду в обычной жизни почти невозможно. Что именно не так с ассортиментом Maag? И есть ли шансы, что бренду все-таки удастся завоевать любовь потребителей? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Побережье одного из Канарских островов Лансароте. Бухта, окруженная вулканическими скалами, волны Атлантики и черный песок, а посреди этого пейзажа из кадра в кадр меняют наряды модели Алеся Кафельникова и Мария Кейдж. Белое объемное платье с голыми плечами, напоминающее зефир, розовые атласные перчатки по локоть с галстучным узором, полупрозрачная пара из брюк и тренча в персиковых оттенках — такой, судя по снимкам, будет Zara, переродившаяся в России в бренд под названием Maag. Лукбук интересно рассматривать, качество съемки не вызывает вопросов, но как это все носить обычным женщинам в российских реалиях, недоумевает автор Telegram-канала «Мамкина Модница» Инна Комбарова:

«Я не вижу в женской съемке вообще никакой базы. Это для слишком модных людей. Где джинсы, свитера — то, за чем мы в принципе ходили в Zara? Это базовые вещи, их носит обычный человек, который ходит на работу в офис, на встречи и так далее. Где костюмы, жакеты, брюки? Этого ничего нет. Они делают прозрачные кофточки, платья, штаны. Платья с пальмами, их куда надеть? На веранду ресторана на Патриарших прудах, наверное, можно. Но не все же туда ходят».

Помимо женского, Maag также поделился мужским и детским лукбуками. Тратить столько же сил, что и для съемки с Алесей Кафельниковой, команда бренда здесь не стала: парни костюмах, джинсах самых разных расцветок и кожаных куртках позируют в простой белой студии на фоне ретро-автомобиля. Примерно в таком же антураже, только без реквизита вовсе, отсняли и детей: в коллекции также много денима, футболки с принтами, плюс хлопковые рубашки с рюшами для девочек. Эти линейки блогеру Инне Комбаровой и большинству других потенциальных клиентов бренда пришлись по вкусу:

«Мужская коллекция очень даже хорошая. Если она будет качественная, если они с денимом хорошо поработали, и он будет как у Zara. А детская коллекция, даже готова ее купить. Потому что там хорошие вещи, а нам не хватает детской и мужской одежды».

Вопрос, хватит ли того, что успели разработать и отшить Maag, на всех. Собеседники “Ъ FM” допускают, что на начальном этапе бренд будет действовать осторожно, и лишь в случае, если продукция действительно окажется востребованной, нарастит объемы производства. Но сможет ли марка полноценно заменить Zara в России, так же, как и предшественница, выпуская новые коллекции каждые несколько недель? Автор Telegram-канала «Дьявол носит H&M» Алена Горячева сомневается, что Maag сможет тягаться с испанским гигантом, но верит, что свой клиент у производителя непременно найдется:

«Подозреваю, что бренд нормально приживется на отечественном рынке. Все-таки у нас пустуют ниши масс-маркета, людям-то нужно где-то покупать джинсы, футболки, какие-то другие базовые предметы гардероба. У нас много классных отечественных дизайнеров, но масс-маркета как такового нет. Это все были западные производители, и они ушли. Но аудитория должна хотя бы привыкнуть к тому, что на месте любимой Zara, Bershka открылись совсем другие бренды с совсем другим ассортиментом».

Когда именно все желающие смогут своими глазами увидеть непосредственно одежду от Maag, а не просто фото из лукбука, неизвестно: бренд держит дату открытия магазинов секрете, но уверяет, что это произойдет довольно скоро. Если верить информации на сайте производителя, всего в стране должно заработать 65 фирменных торговых пространств марки, и почти треть — в московском регионе.

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