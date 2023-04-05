Правкомиссия одобрила продажу российских активов владельца Zara

Подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта одобрила продажу испанским ритейлером Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Об этом РБК сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Сумму сделки он не назвал.

По его словам, российский бизнес Inditex, включая магазины Zara, купит компания Fashion And More Management DMCC. Ее офис расположен «в одной из дружественных стран», сказал господин Евтухов, не приводя деталей. По данным РБК, компания с таким же названием зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre.

Как уточнил замминистра, Inditex передаст новым владельцам все торговые площадки в России. Новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. «Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае»,— рассказал Виктор Евтухов.

Испанская Inditex владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius. Она приостановила работу в России в марте 2022 года, а год спустя стало известно, что компания решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России. Остальные магазины находились в собственности нового владельца российского бизнеса.

Осенью 2022-го испанская компания осенью достигла соглашения о продаже большей части своего бизнеса ливанскому холдингу Daher Group, но для оформления сделки нужно было получить согласие правкомиссии. О том, что Daher Group этой весной может открыть магазины под своими брендами, говорили источники «Ъ» на рынке.

Подробности — в публикации «Ъ» «Zara примерят замену».

Лаура Кеффер