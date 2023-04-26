Евгений Ройзман не признал вину в суде по делу о дискредитации армии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга сегодня, 26 апреля, начал рассмотрение уголовного дела против бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На суде он сказал, что вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все риски понятны, статья до трех лет. (Настроение.— "Ъ") нормальное. Я же все понимаю»,— сказал господин Ройзман журналистам перед заседанием (цитата по «Интерфаксу»).

Дело возбудили в августе 2022 года. По версии следствия, бывший мэр совершил противоправные действия, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где выразил негативное мнением о военной операции на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Адвокаты политика звали зрителей его прямого эфира выступить свидетелями на суде.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «''Ответы на ваши вопросы'' передают в суд».

Лаура Кеффер