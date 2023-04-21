Адвокаты Евгения Ройзмана позвали зрителей его прямого эфира выступить свидетелями по делу о дискредитации ВС РФ

Адвокаты Владислав Идамжапов и Тимофей Гриднев, представляющие интересы бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) по делу о дискредитации ВС РФ, обратились к зрителям и подписчикам его канала на YouTube с просьбой дать показания в суде. Об этом защитники рассказали «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если вы видели прямой эфир или запись видеотрансляции ''Ответы на ваши вопросы 01.07.2022'' и можете дать показания в суде по поводу данного выступления Ройзмана Е.В. просим связаться с его защитой»,— говорится в обращении.

Рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Екатеринбурга начнется 26 апреля. По версии следствия, 1 июля 2022 года Евгений Ройзман находился в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге и, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации», провел в прямом эфире на YouTube трансляцию «Ответы на ваши вопросы».

Как говорилось в сообщении прокуратуры, он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, т.е. дискредитации».

Подробнее об уголовном деле Евгения Ройзмана — в материале «Ъ-Урал» «''Ответы на ваши вопросы'' передают в суд».

Диана Сунагатуллина

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