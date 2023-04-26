В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

Совет депутатов Новосибирска в двух чтениях одобрил отмену прямых выборов главы муниципалитета, сообщает «Интерфакс». Соответствующие изменения внесут в устав города.

Это решение поддержали 38 из 50 депутатов. Против выступили шесть человек в первом чтении и пять — во втором. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сессии отсутствовал. Также горсовет одобрил поправку, позволяющую досрочно прекращать полномочия депутата горсовета в случае его отсутствия на всех заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.

В соответствии с принятым ранее региональным законом, мэр Новосибирска избирается Советом депутатов города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Мэра будут выбирать сроком на пять лет. Закон начнет действовать после окончания срока полномочий господина Локтя.

Прямые выборы глав большинства муниципалитетов региона были отменены еще в 2015 году, исключением оставались только Новосибирск и наукоград Кольцово. В феврале 2023-го законодательное собрание области по инициативе «Единой России» упразднило прямые выборы и там. Внефракционный депутат горсовета Антон Картавин планировал вынести вопрос о способе избрания муниципальных руководителей на областной референдум.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Конкурсу дали зеленый свет».

Лаура Кеффер