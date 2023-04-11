Конкурсу дали зеленый свет

На публичных слушаниях в горсовете Новосибирска одобрено внесение изменений в устав города. Они заменяют прямые выборы мэра на конкурсные процедуры в соответствии с законом, ранее принятым законодательным собранием Новосибирской области. Теперь изменения в устав должна утвердить сессия муниципального парламента. Сторонники же прямых выборов мэров продолжают подготовку к областному референдуму для их восстановления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Публичные слушания «О внесении изменений в устав города Новосибирска» состоялись 11 апреля в городском совете. Вынесенный на них проект решения предлагал одоб­рить две корректировки: возможность лишить мандата тех депутатов, кто по неуважительным причинам пропускал сессии в течение полугода подряд, а также заменить прямые выборы мэра на конкурс. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, 20 февраля 2023 года парламент Новосибирской области принял поправки в закон, отменившие прямые выборы мэров в тех муниципалитетах региона, которые их сохраняли, — в Новосибирске и наукограде Кольцово.

Слушания уложились в час. Как сообщил вице-спикер Николай Тямин («Единая Россия»), в адрес их организаторов поступило четыре документа от граждан и общественных организаций с конкретными предложениями корректировки проекта решения слушаний. Так, фракция КПРФ в горсовете посчитала целесообразным выделить вопрос о смене схемы выборов мэра и обсудить его отдельно. Региональное отделение партии «Яблоко» (не представлено в горсовете), в свою очередь, предложило не только сохранить прямые выборы мэра, но и изменить схему выборов депутатов горсовета, предоставив половину мест тем, кто избирается по партийным спискам (в настоящее время все 50 депутатов избираются в одномандатных округах). Кроме того, в оргкомитет поступило около полутора десятков предложений без конкретики (в ряде случаев и без подписи), авторы которых высказали несогласие с отменой прямых выборов.

Отобранные оргкомитетом эксперты отклонили все поступившие поправки. Так, по словам доцента кафедры административного, финансового и корпоративного права юрфака Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергея Кустова, областное законодательство требует внесения изменения в устав в обязательном порядке. Разделять же вопросы о депутатах-«прогульщиках» и выборах мэра, добавил он, нецелесообразно, поскольку «данные изменения взаимосвязаны между собой». Председатель экспертного совета Совета муниципальных образований Новосибирской области Александр Гофман, возглавляющий Карасукский район региона с 2000 года, привел в пользу отмены прямых выборов пример собственной политической биографии. За прошедшие десятилетия он как избирался на этот пост, так и назначался по итогам конкурса. «Жителям важно не то, как меня избрали, а как я работаю»,— отметил господин Гофман.

В ходе обсуждения большинство его участников поддержали отмену выборов мэра, находя для этого все новые аргументы. Депутат горсовета Игорь Кудин («Единая Россия») посчитал важным тот факт, что это позволит сэкономить 96,6 млн руб., заложенных в городском бюджете 2024 года на проведение голосования. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Александр Щербак назвал централизацию одной из основ государственной политики на современном этапе и призвал ей не препятствовать. Депутат горсовета Ирина Беспечная («Единая Россия») сослалась на волю своих избирателей.

В то же время депутат горсовета Антон Бурмистров (КПРФ) заметил, что новосибирцы, избравшие действующий состав муниципального парламента, не передавали депутатам право изменять схему выборов мэра. Но, по словам декана факультета государственного сектора НГУЭУ Андрея Макарцева, поскольку никто из противников отмены прямых выборов не обратился с иском в суд после принятия областного закона, это означает «презумпцию согласия».

Регламент публичных слушаний, в отличие от аналогичной процедуры в Томске („Ъ-Сибирь“ писал о ней 16 ноября 2022 года), не предполагал голосования участников. Это позволило господину Тямину сразу после обсуждения подвести итоги мероприятия. «Критика была, есть, и она будет еще долго, наверное, продолжаться, но жизнь такова, какова она есть»,— резюмировал он. Слушания были признаны состоявшимися, изменения в устав — соответствующими законодательству. Предполагается, что сессия горсовета утвердит их 26 апреля.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, сторонники сохранения прямых выборов мэров намерены добиться проведения регионального референдума по этому вопросу. «Идея достаточно реалистичная, но сложная»,— сказал „Ъ-Сибирь“ один из авторов этой инициативы Антон Картавин. В настоящее время идет формирование инициативной группы из 20 человек, в состав которой предполагается пригласить представителей разных политических сил и взглядов. По словам господина Картавина, около половины из них уже дали свое согласие.

Валерий Лавский