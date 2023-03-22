Мэра подпирают плебисцитом

Не успели в Новосибирске официально отменить прямые выборы мэра, как уже появилась инициатива по их возвращению. Внефракционный депутат горсовета Антон Картавин в среду заявил, что намерен вынести вопрос о способе избрания муниципальных руководителей на областной референдум. Чтобы запустить процедуру назначения плебисцита, ему нужно собрать более 21 тыс. подписей жителей Новосибирской области, чего за последние годы в регионе не удавалось сделать ни разу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Независимый новосибирского горсовета Антон Картавин

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Независимый новосибирского горсовета Антон Картавин

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О подготовке заявки на проведение референдума о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов Новосибирской области депутат Антон Картавин сообщил на сессии новосибирского горсовета 22 марта. «В ближайшее время инициативная группа отправит все необходимые бумаги в избирательную комиссию области. После огромного количества формальных процедур мы сможем официально начать агитацию за референдум»,— пояснил он.

Прямые выборы глав большинства муниципалитетов региона были отменены еще в 2015 году, исключением оставались только Новосибирск и наукоград Кольцово. Но в феврале 2023-го законодательное собрание области по инициативе «Единой России» упразднило прямые выборы и там. Теперь горсовет Новосибирска должен внести соответствующие изменения в устав города, 11 апреля по этому вопросу пройдут публичные слушания.

Для принятия поправок требуются голоса 34 из 50 депутатов (две трети от списочного состава горсовета). Во фракции ЕР только 28 человек. Недостающие голоса они могут получить от независимых парламентариев (15 человек), некоторые из них уже высказывались в поддержку реформы. Оставшиеся семь депутатов входят во фракцию КПРФ, выступающую против. Впрочем, голосование будет носить во многом технический характер: если горсовет не приведет устав в соответствие с областным законом, сделать это его заставит суд.

На заседании в среду горсовет Новосибирска не стал обсуждать целесообразность проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов. Включение этого вопроса в повестку поддержали только шесть присутствующих депутатов.

Согласно областному закону, для проведения плебисцита группа из 20 человек должна обратиться в облизбирком с ходатайством и пакетом документов.

Если у комиссии не возникнет претензий, она направит их в заксобрание и с согласия депутатов зарегистрирует инициативную группу, которая должна собрать в поддержку проведения референдума подписи 1% избирателей области. В регионе зарегистрировано 2,17 млн избирателей, то есть инициативной группе нужно собрать 21,7 тыс. автографов.

По данным председателя облизбиркома Ольги Благо, за последние десять лет в комиссию поступило шесть заявок на проведение плебисцита, но ни разу инициаторы не смогли зарегистрировать группу из-за «несоблюдения требований к представленным документам». Так, в декабре 2013 года провалился референдум об отмене платы за капремонт, в апреле и июне 2015-го — о выделении бесплатных земельных участков жителям области, в августе 2016-го — о строительстве платного моста. А в мае 2015-го и сентябре 2016 года партия ПАРНАС дважды безуспешно пыталась запустить референдум о прямых выборах мэров.

«Как человек, который это уже проходил не так давно, я вам ответственно заявляю, что это невозможная история»,— заявил на сессии внефракционный депутат Игорь Украинцев.

В 2021 году он входил в состав группы, безуспешно пытавшейся инициировать отзыв мэра Анатолия Локотя (КПРФ).

В феврале 2023-го за сохранение прямых выборов мэра выступали новосибирские отделения КПРФ, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей». Эсеры не стали комментировать “Ъ” инициативу Антона Картавина. Вице-спикер горсовета от КПРФ Антон Тыртышный в ходе сессии заявил, что «неправильно лишать горожан права выбора». В пресс-службе обкома КПРФ назвали это позицией партии, не уточнив отношение к идее референдума.

Скептицизм Игоря Украинцева во многом разделяет руководитель фракции «Новых людей» в заксобрании Дарья Карасева. «Очень важно сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и Кольцово. Вместе с тем сценарий, при котором дело дойдет до областного референдума, представляется маловероятным. Собрать инициативную группу и получить 22 тыс. подписей новосибирцев вполне реально, но затем следуют довольно сложные с формальной точки зрения процедуры. Преодолеть их и довести дело до референдума практически невозможно»,— сказала она “Ъ”.

По данным госпожи Карасевой, референдум «снизу» не удалось запустить ни в одном регионе России.

«Что касается референдума о выборности мэров, то до сих пор ни одна организационная группа не смогла пройти все стадии. Как правило, большинство срезается еще на стадии согласования вопросов»,— подтвердил политтехнолог Константин Лукин.

Валерий Лавский, Новосибирск