Мэр Новосибирска лишится избранности

Законодательное собрание Новосибирской области в понедельник приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово и заменяющий их конкурсным отбором. За смену модели выступили представители «Единой России» (ЕР) и ЛДПР. Кроме того, инициативу впервые публично поддержал губернатор-единоросс Андрей Травников. Коммунисты предупредили главу региона, что отмена прямых выборов может ухудшить его результат на губернаторских выборах в сентябре 2023 года, если господин Травников примет в них участие. Эксперт считает эту угрозу преувеличенной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время осмотра новых городских автобусов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время осмотра новых городских автобусов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Принятые 20 февраля поправки к областному закону об организации местного самоуправления (МСУ) отменяют прямые выборы мэров в двух последних муниципалитетах региона, где эта норма до сих пор сохранялась,— в Новосибирске и Кольцово. Законопроект внесли десять депутатов — представители ЕР, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и независимые.

Согласно поправкам, мэра будут выбирать депутаты муниципального парламента из числа кандидатов, утвержденных конкурсной комиссией.

В Новосибирске новая модель заработает после истечения второго срока полномочий действующего мэра-коммуниста Анатолия Локотя — в сентябре 2024 года.

Представивший законопроект на сессии глава комитета по госполитике, законодательству и МСУ Игорь Умербаев (ЕР) заявил, что поправки нужны для совершенствования системы МСУ в регионе. Чем плоха действующая система, он уточнять не стал, отметив лишь снижение электоральной активности в последние годы. Господин Умербаев предложил принять законопроект сразу в двух чтениях, пояснив, что внести какие-то поправки в текст документа без изменения его общей концепции невозможно.

Расклад голосов в заксобрании не оставлял сомнений в исходе голосования. Для принятия поправок было достаточно простого большинства, при этом у ЕР в парламенте 46 из 76 мандатов, у ЛДПР — шесть и еще два — у Партии пенсионеров. Заместитель руководителя фракции ЕР Валерий Ильенко и лидер фракции ЛДПР Александр Щербак на сессии подтвердили, что депутаты от этих партий поддержат законопроект. Попытка его противников снять вопрос c повестки дня не удалась («за» проголосовали только девять депутатов), после чего они изложили свои аргументы против отмены прямых выборов.

«По моему мнению, попытка такой инициативы — это недоверие жителям города. Мол, вы ничего не понимаете, и даже права выбирать мы вас лишаем»,— заявил Яков Новоселов (КПРФ), добавив, что предложенный вариант копирует американскую систему выборщиков.

«Наш избиратель хочет, чтобы его голос учитывался и чтобы они могли напрямую участвовать в жизни города»,— поддержала его глава фракции «Новых людей» Дарья Карасева. Независимый депутат Вячеслав Илюхин удивился тому, что даже не рассматривается вариант, при котором мэра избирает муниципальный парламент из своего состава. «Когда выбирают из числа депутатов — депутаты избраны народом. Как вы считаете, лучше комиссия? Тогда давайте пусть и депутатов комиссия назначает»,— саркастически предложил он.

Два депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в дискуссию не вступали. «Было решение фракции голосовать против отмены выборов. Многолетняя публичная позиция СРЗП, лидера нашей партии Сергея Миронова заключается в том, чтобы сохранить прямые выборы мэров. Исходя из этого члены нашей фракции голосовали против»,— сообщил “Ъ” глава фракции Анатолий Кубанов. А его коллега по фракции Александр Тепляков, комментируя итоги голосования в первом чтении, признался: «Как житель я понимаю, что наступил некий кризис, когда за условного градоначальника голосуют пять, максимум десять процентов жителей. Это категорически неверно. С другой стороны, есть позиция партии, которая говорит о том, что выборы отменять нельзя». Спикер заксобрания Андрей Шимкив охарактеризовал позицию справороссов как «и вашим, и нашим».

В ходе обсуждения Вадим Агеенко (КПРФ) предупредил присутствовавшего на сессии губернатора-единоросса Андрея Травникова, что отмена прямых выборов может негативно сказаться на его результате на губернаторских выборах в сентябре 2023 года. «Обидели горожан. Вы думаете, процент по городу вам добавится? Я думаю, нет»,— пояснил он свою мысль.

Господин Травников ранее однозначно не заявлял о том, что намерен пойти на второй срок, но, отвечая коммунисту, не стал опровергать его предположение. Зато он впервые публично поддержал отмену прямых выборов. «Я считаю, что эта инициатива сегодня своевременна и соответствует времени. И откладывать ее смысла нет, ничего не поменяется ни за полгода, ни через год»,— подчеркнул глава региона.

В итоге поправки были приняты 50 голосами против 13 при одном воздержавшемся.

Новосибирский политолог Владимир Леонтьев назвал «очень завышенными» ожидания оппозиции о серьезном влиянии отмены прямых выборов мэра на голосование за губернатора на территории Новосибирска. «Опыт подсказывает, что эта ситуация не скажется на результатах выборов главы региона, если, конечно, кто-то не начнет целенаправленно раскручивать эту тему в ходе кампании, проводя какие-то несанкционированные акции и т. д. Но не думаю, что КПРФ на это пойдет»,— сказал эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск