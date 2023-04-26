Крупный пожар в поселке Сосьва локализовали на площади 9 тыс. кв. метров

Спасателям удалось локализовать пожар в поселке Сосьва (Свердловская область) на площади 9 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км»,– пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по данным СМИ, огонь уничтожил не менее 120 построек. Официально в МЧС в последний раз сообщали о повреждении 92 строений. В том числе, по данным СМИ, сгорело здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 для заключенных, а также дома сотрудников ГУФСИН и пожарных ЛИУ.

В СКР сообщали о гибели при пожаре 62-летнего мужчины. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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