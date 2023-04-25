В свердловском поселке из-за пожара введен режим ЧС, пламя поразило 50 домов

В поселке Сосьва (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара, который поразил 50 построек различного назначения, сообщили в Telegram-канале областного правительства.

«В ходе тушения пожара авиация МЧС России осуществила сброс 36 тонн воды. Работы также продолжает и наземная группировка. Борьбу со стихией ведет группировка РСЧС в составе 60 человек и 14 единиц спецтехники»,— сказано в сообщении Telegram-канала регионального ГУ МЧС.

Напомним, 25 апреля в поселке Сосьва загорелись горбыль, пиломатериалы и строения, туда направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных. По данным ГУ ФСИН, возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 загорелась сухая трава, из-за чего эвакуировали 240 осужденных.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил своему заместителю Азату Салихову и министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву отправиться в Сосьву для оказания необходимой помощи в ликвидации пожара и его последствий. Глава региона поставил задачу мобилизовать все службы, находящиеся в ведении областного минздрава на случай необходимости.

По словам Евгения Куйвашева, в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке граждан, чье имущество пострадало при пожаре.

«У наших сотрудников, в том числе и самих пожарных ЛИУ №23, сгорели дома. Будем им собирать помощь»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ ФСИН Александр Левченко.

К вечеру 25 апреля зафиксировано пять крупных пожаров. Прокуратура начала проверять, как соблюдаются права погорельцев. Напомним, с 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Региональный СКР даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в чьи полномочия входит недопущение подобных ситуаций.

Полина Хабарова

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