При пожаре в свердловском поселке Сосьва сгорели более 100 домов

Во время пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) сгорели 120 домов, сообщает телеканал ОТВ. В пресс-службе ГУ МЧС по региону пообещали «Ъ-Урал» прокомментировать информацию позже. В последний раз официально ведомство комментировало обстановку ночью 26 апреля. Тогда сообщалось о повреждении 92 строений.

Напомним, накануне в Сосьве загорелись горбыль, пиломатериалы и строения. Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В поселке был введен режим чрезвычайной ситуации. Стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с в секунду, а также отдаление водоисточников.

Известно о гибели одного человека в результате пожара. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что им оказался 62-летний местный житель. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и точную причину гибели

Подробнее о серии крупных пожаров на Урале – в материале «Ъ-Урал» «И повсюду тушат пожары».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте