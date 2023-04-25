И повсюду тушат пожары

Несколько крупных пожаров зафиксировано в Свердловской области днем во вторник. По предварительным данным, в общей сложности от огня пострадали около 50 жилых домов. Спасатели эвакуировали местных жителей, а также 240 осужденных из исправительной колонии в поселке Сосьва. Прокуратура начала проверку, как соблюдаются права погорельцев, а региональные власти пообещали материальную поддержку пострадавшим.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От пожаров в Свердловской области уже пострадали около 50 жилых домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ От пожаров в Свердловской области уже пострадали около 50 жилых домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сразу пять сильных пожаров в поселках Свердловской области зафиксировано к вечеру 25 апреля. Как рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, сложная ситуация складывается в поселке Таежный Махневского городского округа, в Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове. «Представители министерства общественной безопасности выехали в Таежный, министр лично уехал в Сосьву. Начальник главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев в Первоуральске, сейчас также отправляется в Сосьву. На территории региона работают все силы областной группировки, федеральной группировки МЧС. Нам сейчас очень важно помочь всем необходимым нашим людям, чье имущество пострадало в пожаре»,— рассказал господин Шмыков.

Как сообщили в МЧС, в Сосьву был направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных. Там горят отходы деревопроизводства и расположенные рядом строения. «Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности»,— прокомментировали в МЧС. К тушению этого пожара привлекли 60 человек и 15 единиц техники. Огнем повреждено уже около 20 частных домов.

«Огонь не утихает. Совсем скоро начнут гореть школы. Дети бегают с ведрами, помогают тушить»,— цитирует местный портал Е1.ru жительницу Сосьвы.

По данным очевидцев, в поселке густой дым и запах гари.

Рядом с местом пожара находится исправительная колония ЛИУ-23. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, для недопущения распространения огня на территорию колонии работает пожарная техника и спасатели. «Все 240 осужденных из ЛИУ-23 эвакуированы. Сотрудники ведомственной пожарной охраны ГУФСИН совместно с расчетами МЧС продолжают тушить возгорание. Группировка усилена пожарными расчетами из ИК-8(поселок Гари), ИК-3 и ИК-16 (Краснотурьинск) и ИК-54 (Новая Ляля)»,— рассказали в ГУФСИН.

Более 20 домов были охвачены огнем в поселке Таежный. По данным МЧС, из домов эвакуированы 27 человек, из них три ребенка. Люди направлены в пункт временного размещения.

В поселке Прогресс (под Первоуральском) крупный пожар начался на пилораме. На ее территории горели пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв.м.

«Существует угроза распространения пожара на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 22 человека и 7 единиц техники»,— сообщили в МЧС.

Для тушения пожара задействован пожарный поезд, муниципалитет дополнительно направил к месту машины для доставки воды.

Еще один пожар зафиксирован в Карпинске. По словам очевидцев, он начался с хозяйственных построек, а затем перешел на дома. «Люди в панике выносили детей и технику с места пожара»,— говорится в сообщении телеграм-канала «Жесть Екатеринбург». По данным прокуратуры, несколько жилых домов горят в поселке Висим Пригородного района.

Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения прав людей, чьи дома пострадали от пожаров. В региональном правительстве заявили, что совместно с главами муниципалитетов в самое ближайшее время проработают вопросы, связанные с материальной поддержкой погорельцев.

С 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Температура воздуха в Свердловской области 25 апреля превысила +20 градусов. Ситуацию с пожарами ухудшают сильные порывы ветра.

«Как показывает практика, возгорания чаще всего происходят из-за неосторожного обращения с огнем. На приусадебных участках, возле жилых домов, во дворах, в садоводческих организациях необходимо максимально ограничить любые действия, связанные с огнем. Ветер очень сильный»,— обратился к свердловчанам Алексей Шмыков, призвав максимально соблюдать меры противопожарной безопасности.

Мария Игнатова