В утечке Пентагона обнаружены планы Украины по массированной атаке Москвы 24 февраля

В годовщину ввода войск России на территорию Украины — 24 февраля 2023 года — украинские власти планировали атаковать Москву, пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона. Из документов следует, что главное управление разведки Минобороны Украины отложило эти планы по просьбе США.

Как сообщает The Washington Post, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров «готовиться к массированным ударам 24 февраля». В частности, украинские власти обсуждали возможность удара по Москве и Новороссийску, пишет The Washington Post. Однако 22 февраля «по просьбе Вашингтона» Украина согласилась «отложить удары».

Согласно материалу The Washington Post, некоторые официальные лица США считают, что атаки по территории России могут побудить президента страны Владимира Путина использовать тактическое ядерное оружие.

Официальные лица США и глава украинской разведки Кирилл Буданов материал The Washington Post не комментировали.

16 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары вглубь российской территории. «Мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется. Мы очень четко дали это понять как публично, так и в частных контактах»,— заявил он. Пентагон также подчеркнул, что Соединенные Штаты не передают Украине разведывательные данные для нанесения ударов по территории России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».