Советник главы офиса президента Украины отрицает планы удара по Москве 24 февраля

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию The Washington Post о том, что западные партнеры отговорили Киев от удара по Москве в годовщину начала военной операции. Господин Подоляк заявил, что подобные публикации со ссылкой на анонимные источники формируют мнение об Украине на Западе как об инфантильной стране, которой опасно доверять серьезное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Efrem Lukatsky / AP Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Зачем нам было бы это делать? Какую задачу решило бы такое одноразовое действие?.. Устранит ли это необходимость в оружии?» — ответил советник главы офиса президента Украины. По его словам, «Киев видит вещи по-другому и действует с железной математической логикой». «Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия… и различные типы самолетов»,— написал Михаил Подоляк в Twitter два поста на украинском и английском языках.

«Может быть, пришло время прекратить играть в отговорки и закулисную реальную политику?» — задался вопросом гсоветник.

Ранее The Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона писала, что 24 февраля 2023 года украинские власти планировали атаковать Москву. Однако 22 февраля «по просьбе Вашингтона» Украина согласилась «отложить удары». Официальные лица США и глава украинской разведки Кирилл Буданов материал The Washington Post не комментировали.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова