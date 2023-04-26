МИД РФ: статус квартир Российского центра науки и культуры в Хельсинки не урегулирован

Министерство иностранных дел России сообщило, что после отмены ареста здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки власти Финляндии до сих пор не урегулировали вопрос о статусе семи квартир в финской столице, относящихся к РЦНК. Об этом пресс-служба МИДа сообщила РБК.

«Действия Службы судебных приставов Финляндии рассматриваются нами как очередной антироссийский выпад финских властей. В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры»,— говорится в заявлении министерства. В МИДе подчеркнули, что власти Финляндии до сих пор не дали разъяснений по этому вопросу.

Вечером 18 апреля финские приставы арестовали помещения и территорию, принадлежащие Российскому центру науки и культуры в Хельсинки. По данным Yle, меру предприняли в связи с санкциями Евросоюза: власти Финляндии должны были проверить, находятся ли земля и недвижимость в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки. 19 апреля арест здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки был отменен. Оснований для изъятия собственности проверяющие не обнаружили.

Эрдни Кагалтынов