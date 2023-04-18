Кремлю неизвестно о подготовке Макроном мирного плана по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о подготовке президентом Франции Эмманюэлем Макроном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Ранее о подготовке господином Макроном такого плана, предусматривающего проведение мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщило агентство Bloomberg.

«Были какие-то сообщения о том, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-кола, уточнив, что никаких предложений французской стороны в Кремле не получали.

По данным источников Bloomberg, Эмманюэль Макрон намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу переговоров между Россией и Украиной. Стратегия французской стороны предполагает, что российско-украинские переговоры могут пройти уже этим летом.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов