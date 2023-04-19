Китай поддерживает стремление Европы возобновить переговоры РФ и Украины

Власти Китая поддерживают стремление стран Европы как можно скорее возобновить российско-украинские переговоры, заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал информацию о намерении президента Франции Эмманюэля Макрона предложить Китаю мирный план для переговоров Москвы и Киева.

В китайском МИДе уточнили, что Пекин выступает за создание «эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе». «Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, (хочет.— "Ъ") в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры»,— сказал господин Ван на брифинге (цитата по ТАСС).

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что господин Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу российско-украинских переговоров. Стратегия французской стороны предполагает, что они могут пройти уже этим летом. Кремль сказал, что ему неизвестно об этом плане.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер