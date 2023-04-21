Байден обсудил с Макроном его визит в Китай и конфликт на Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Они обсудили поездку господина Макрона в Китай, а также военный конфликт на Украине и ее поддержку странами Запада.

«Они подтвердили важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Президенты также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России»,— говорится в пресс-релизе Белого дома США. Там добавили, что также обсуждались «постоянные усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе».

По данным Елисейского дворца, лидеры двух стран помимо этого обсудили «крайне тревожную ситуацию в Судане». Кроме того, Эмманюэль Макрон отметил крупный вклад Евросоюза в поддержку Украины, который превышает €67 млрд. «Он также напомнил о важности того, чтобы европейцы продолжали перевооружаться, чтобы взять на себя ответственность по разделению бремени трансатлантической безопасности»,— добавили в его пресс-службе.

Агентство Bloomberg сообщило, что господин Макрон обратится к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу российско-украинских переговоров. Стратегия французской стороны предполагает, что переговоры могут пройти уже этим летом. Кремль сказал, что ему неизвестно об этом плане. МИД Китая заявил, что поддерживает стремление Европы возобновить переговоры России и Украины

Об отношении стран Запада к военному конфликту — в материале «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Лаура Кеффер