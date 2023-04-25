Лавров о решении Байдена баллотироваться на второй срок: Россия не вмешивается в дела других стран

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Господин Лавров отметил, что правительство России не вмешивается в дела других стран.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

Сегодня, 25 апреля, Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Здравствуй, дедушка, дорос!».

Олеся Павленко