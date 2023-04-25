Нерезидентов списывают со счетов

Bank of Cyprus объяснил решение о закрытии счетов россиян. Уведомления об остановке сотрудничества кредитная организация разослала клиентам на прошлой неделе. Выяснилось, что это связано в том числе с приостановкой работы России в международной структуре под названием «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег». Кроме того, страна вошла в черный список налоговых юрисдикций. Такой ответ банк прислал изданию Forbes. По данным на конец прошлого года, общий объем депозитов россиян в организации превысил €700 млн. Что теперь будет с их деньгами? Разбирался Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

О том, что крупнейший банк Кипра начнет закрывать счета россиян, стало известно около недели назад. Bank of Cyprus разослал некоторым клиентам сообщения с просьбой предоставить дополнительные документы. При этом в организации уточнили, что в противном случае их счета закроют, рассказывает создатель самого большого русскоязычного IT-комьюнити на Кипре CypRus IT Олег Решетников:

«Bank of Cyprus разослал письма о том, что нужно предоставить подтверждающие документы, что человек является резидентом Кипра, имеет ВНЖ или ПМЖ. Нюанс в том, что банк сделал это перед длинными каникулами. В Telegram-чатах и Facebook-группах (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) это вызвало шквал паники. На самом деле многие люди предоставили документы уже после праздников — вопросы к ним снялись. У меня выборка на сотнях кейсов».

В итоге, судя по данным СМИ, в числе тех, кто не подтвердил резидентство Кипра, оказались около 4 тыс. россиян. Их банк попросил забрать свои деньги в течение двух месяцев. Правда, в основном под удар попали соотечественники, которые использовали счета не по прямому назначению, говорит россиянин Константин, чья компания зарегистрирована на Кипре:

«Многие россияне открыли счета для трансфера, перегонки денег через кипрскую юрисдикцию — борьба идет именно с такими.

Что касается счетов для жизни, банки, как правило, требуют дополнительное подтверждение, что человек проживает на территории Кипра. Такие сейчас не трогают.

Если человек не живет в стране, не может объяснить, зачем ему нужен счет, например, из-за работы в компании, не может явиться в организацию для предоставления документов или послать онлайн, то такой заблокируют. Это не нововведение, просто сейчас таких правил будут придерживаться более строго».

При этом нельзя отрицать, что политика кипрских банков по отношению к россиянам ужесточилась, говорят собеседники “Ъ FM”. В этом признаются и сами кредитные организации. Как объяснили Forbes в Bank of Cyprus, дело в том, что Россия больше не сотрудничает с «Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» и, кроме того, попала в черный список налоговых юрисдикций.

Причем проблемы есть не только с уже существующими счетами. Открыть новые практически невозможно, рассказывает россиянин Илья, который находится на Кипре: «Посетили три отделения Astro. При уточнении гражданства дальнейший диалог продолжать не хотели, объясняя тем, что гражданам России счета не открываются вообще. Никаких документов принимать не будут, и связано это с санкционной политикой.

В Bank of Cyprus удалось выйти на менеджера, который занимается открытием счетов иностранным гражданам. Пакет документов по их запросу включал 10 пунктов — очень долго. В итоге удалось открыть счет в болгарском банке на Кипре. Обращался в Bank of Cyprus, имея необходимые гарантии от другой кредитной организации, visitor permit на год — историю возобновили. Сводили каждый разговор на нет, но напрямую не отказывали».

Как отметили в Bank оf Cyprus, никаких указов от европейских регуляторов кредитная организация не получала. А решение приняла самостоятельно на основании комплаенс-политики и готовности брать на себя риски. Но нет дыма без огня, напоминает международный финансовый консультант Исаак Беккер:

«Этому предшествовали санкции в отношении двух кипрских компаний, которые предоставляли сервис зарубежным клиентам.

Многие из них обслуживают и состоятельных россиян — это всегда было в моде. Это очень взволновало правительство Кипра, потому что речь идет о репутации острова. Здесь многие компании завязаны на услугах с привлечением зарубежного капитала. Американцы дальше копают и смотрят. Поэтому следующий шаг, который сделали, — усиление банковского контроля. Под раздачу попали простые россияне».

Судя по всему, кредитные организации Кипра просто решили перестраховаться. Тем временем сообщения об ужесточении политики банков в отношении россиян начали появляться в эмигрантских чатах и других стран, например, Германии, Швейцарии и Грузии.

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Сабина Адлейба