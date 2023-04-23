Кипр заблокировал активы обвиняемых в обходе антироссийских санкций

Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании. Об этом финансовый комиссар Павлос Иоанну сообщил телеканалу CyBC. Он не уточнил, о каком числе людей и компаний идет речь.

«Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли... и правительство тоже действовало осмотрительно»,— сообщил господин Иоанну (цитата по AFP).

Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций. После этого кипрские власти пообещали преследовать по закону всех тех, кто попадет под американские или британские санкции. Президент Никос Христодулидис связывался с Вашингтоном и Лондоном для поиска доказательств причастности киприотов к нарушениям. Центробанк сообщал о блокировке счетов 13 физических и юридических лиц на Кипре. Bank of Cyprus уведомил 4 тыс. российских клиентов о закрытии счетов.

О решении Bank of Cyprus — в материале «Ъ FM» «Bank of Cyprus прошелся по счетам».

Леонид Уварчев