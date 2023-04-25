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Коммерсантъ FM
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Охота за танкерами

Юрий Барсуков о попытках США добиться соблюдения потолка цен на нефть

Попытки власти США остановить эрозию потолка цен на российскую нефть вылились в конкретные результаты. По данным Bloomberg, зарегистрированный в США клуб взаимного страхования American Club отозвал страховку от разлива нефти для 34 танкеров компании Gatik Ship Management. Эта компания зарегистрирована в Мумбае и возникла в качестве одного из крупнейших в мире операторов нефтяных танкеров только в 2022 году, после введения санкций против России, менее чем за год скупив с рынка 53 относительно старых судна (средним возрастом 17 лет). Все эти суда, способные перевозить совокупно более 30 млн баррелей, по данным S&P Global, были активно задействованы в торговле российской нефтью. По мнению источников Bloomberg, отзыв страховки был связан с тем, что Gatik собиралась перевозить российскую нефть по цене выше потолка. При этом еще в марте глава American Club Дэниэл Тадрос говорил Bloomberg, что страховщики получили от Gatik уведомление о том, что перевозимая нефть куплена с соблюдением санкций.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нарушение потолка — само по себе не новость, однако в апреле его масштабы могли резко вырасти из-за повышения цен на нефть Brent. В результате не только российская нефть марки ESPO, но и часть партий Urals начали продаваться выше потолка в $60 за баррель. Минфин США в середине апреля призвал американские компании внимательнее следить за попытками обойти потолок цен (см. “Ъ” от 18 апреля).

Отзыв страхового покрытия — наверное, самый сильный инструмент, который еще остался у стран Запада для вмешательства в торговлю российской нефтью. Более 90% рынка морского страхования приходится на ЕС, Великобританию и США, а поскольку ущерб от разливов нефти может достигать огромных сумм, не так просто найти альтернативных страховщиков и перестраховщиков подобных рисков в дружественных странах.

Для Gatik отсутствие страховки означает, что танкеры не смогут войти ни в один крупный порт, а также проходить через черноморские проливы. Возможно, компания попробует найти страховщика в России, Индии или ОАЭ. Но, как говорят мои собеседники, более вероятен иной сценарий. Так как Gatik не владеет, а только управляет танкерами (кому они принадлежат, неизвестно), то, возможно, проще будет создать новое юридическое лицо, перевести в него танкеры и команду, начав бизнес с чистого листа. Щедрые выплаты какому-нибудь европейскому страховщику позволят тому закрывать глаза на историю этих танкеров и не слишком придирчиво относиться к заверениям, что перевозимая нефть куплена в рамках потолка. Конечно, в определенный момент могут возникнуть вопросы и схему придется повторить, но ставки фрахта на российскую нефть, выросшие с начала конфликта в пять раз, покроют эти затраты.

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