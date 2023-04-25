На встрече министров обороны с участием Шойгу обсуждался вывод турецких войск с сирийских территорий

В ходе переговоров глав министров обороны России, Сирии, Турции и Ирана в Москве обсуждался вопрос о выводе турецких войск с сирийских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сирии, ее заявление приводит агентство САНА.

«Участники переговоров рассмотрели вопрос о выводе турецких войск с сирийской территории. Обсуждалась также реализация специального соглашения, касающегося передвижения по международной трассе М-4»,— говорится в заявлении сирийского Минобороны.

Как следует из пресс-релиза Минобороны России, в ходе переговоров министры подтвердили стремление сохранить территориальную целостность Сирии и активизировать работу по возвращению беженцев в эту страну. Также обсуждался вопрос противодействия террористическим угрозам и экстремистским группировкам.

Последний раз переговоры турецкой и сирийской сторон проходили в декабре 2022 года при посредничестве министра обороны России Сергея Шойгу. Через несколько дней после переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что единственная цель турецкой операции на территории Сирии — это борьба с терроризмом.

Турецко-сирийский пограничный конфликт идет с осени 2012 года. В октябре 2019 года Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии. Операция была направлена против курдских вооруженных формирований, которые Турция считает террористическими, а также против коалиции «Сирийские демократические силы», ее цель состояла в создании на севере Сирии буферной зоны. 20 ноября 2022 года Турция начала в Сирии и Ираке новую воздушную операцию «Коготь-меч» против курдских формирований. Власти Турции считают их причастными к теракту в Стамбуле.

15 марта президент Сирии Башар Асад приехал в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах они в том числе обсудили вопрос взаимоотношений Сирии и Турции, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Анастасия Ларина