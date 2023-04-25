Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Сирии и Ирана

В Москве прошли переговоры между министрами обороны России Сергеем Шойгу, Турции — Хулуси Акаром, Сирии — Али Махмудом Аббасом и Ирана — Мохаммадом Резой. Они обсудили ситуацию в Сирии и нормализацию сирийско-турецких отношений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции

Фото: Министерство обороны РФ Четырехсторонние переговоры министров обороны России, Ирана, Сирии и Турции

Фото: Министерство обороны РФ

«В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений. Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии»,— сказано в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе переговоров стороны подтвердили стремление сохранить территориальную целостность Сирии и активизировать работу по возвращению беженцев в страну. В Минобороны добавили, что стороны считают необходимым продолжать переговоры в таком формате.

Турция с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году поддержала сирийскую оппозицию. Официальные отношения с Дамаском были разорваны в 2012 году. В последние годы стороны начали поддерживать контакты на уровне разведок.

В декабре 2022 года в Москве прошли переговоры министров обороны Турции, Сирии и России. Минобороны России по итогам встречи сообщило, что на встрече обсуждалась ситуация в Сирии и борьба с местными экстремистами. Это был первый официальный контакт представителей Сирии и Турции более чем за десять лет. В феврале 2023 года Россия, Сирия и Турция создали экспертный механизм для координации своей работы.

Очередная встреча в четырехстороннем формате должна была пройти в середине марта 2023 года. Однако, как сообщили в МИД Турции, Москва попросила ее перенести.

Подробнее — в материале «Ъ» «Решают на четверых».

Олеся Павленко