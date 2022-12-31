Министр обороны Турции объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с министром обороны и главой разведки Сирии Махмудом Аббасом и Рафиком Шахадахом заявил, что единственной целью турецкой операции на территории Сирии является борьба с терроризмом. Встреча турецкой и сирийской сторон прошла 28 декабря в Москве, ее подробности приводит газета Sabah.

«Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель — борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками»,— отметил господин Акар.

Глава турецкого оборонного ведомства объяснил, что операция против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), «Отряда народной самообороны» (YPG) и «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) ведется для предотвращения массовой миграции. По его словам, в результате встречи Анкара условилась продолжать контакты с Дамаском.

Официальные переговоры представителей Турции и Сирии состоялись впервые за 11 лет. Господин Акар считает это «вполне естественным». «Здесь задействованы много факторов и действующих лиц... нельзя ожидать, что на этой встрече все решится одномоментно»,— объяснил он. Кроме того, министр отметил необходимость обеспечения безопасного и добровольного возвращения домой сирийских беженцев.

28 декабря состоялись трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции Сергея Шойгу, Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара. На переговорах также присутствовал главы сирийской и турецкой разведок Рафик Шахадах и Хакан Фидан.

Как уточнили в Минобороны РФ, стороны обсудили ситуацию в Сирии и меры по борьбе с экстремистами в стране. Во время встречи также обсуждалась необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации кризиса в регионе. Сирийская газета Al-Watan со ссылкой на неназванные источники в Дамаске сообщила, что по результатам трехсторонних переговоров Турция согласилась вывести войска с территории Сирии. Турция проводит операцию против курдских формирований в Сирии и Ираке с 20 ноября.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Милена Костерева