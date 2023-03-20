МИД Турции заявил о просьбе России перенести четырехстороннюю встречу по Сирии

Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу с делегациями Турции, Ирана и Сирии, которая планировалась в Москве, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Встреча планировалась 15-16 марта. Анкара согласилась на отсрочку, новые даты пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Abd El Ghany, Reuters Фото: Mohamed Abd El Ghany, Reuters

«Русские сказали, что не могут к ней (встрече.— "Ъ") подготовиться, предложили ее отложить. Может быть, они приняли совместное решение с сирийским режимом. Они сказали, что сделают это (организуют встречу.— "Ъ") позднее в будущем. И мы согласились»,— рассказал господин Чавушоглу (цитата по A Haber).

15 марта Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Это был его первый визит в российскую столицу с сентября 2021 года. Господин Асад заявил, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после того, как турецкие войска покинут Сирию.

О том, как прошла двусторонняя встреча в Кремле, читайте в материале «Ъ» «Визит в благодарственной форме».

Лаура Кеффер