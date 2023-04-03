Решают на четверых

В Москве в понедельник начались двухдневные консультации представителей России, Ирана, Турции и Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел. Их цель — нормализация отношений между Анкарой и Дамаском. Проведение встречи неоднократно откладывалось из-за разногласий в позициях сторон, однако в итоге сирийцы согласились на консультации. Произошло это в том числе после настойчивых уговоров Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Делегации Турции, Сирии и Ирана во главе с заместителями министров иностранных дел собрались в Москве для проведения технических консультаций относительно возможного восстановления дипломатических отношений между Анкарой и Дамаском. Если двухдневная встреча пройдет успешно, то вслед за ней последуют переговоры глав МИДов, которые, в свою очередь, должны будут подготовить почву для турецко-сирийского саммита. Но предсказать результаты заранее сложно, особенно с учетом того, как долго стороны шли к этой встрече в Москве.

Напомним, что отношения между Анкарой и Дамаском обострились на фоне начавшихся в 2011 году протестов в Сирии. Все это время Турция поддерживала и продолжает поддерживать сирийскую оппозицию — как политическую, так и военную. Значительная часть территории Сирии находится под контролем Турции. Дамаск обвиняет Анкару в оккупации и поддержке террористов (речь идет о сирийской оппозиции). В свою очередь, Анкара объясняет свое присутствие на сирийских территориях не только защитой дружественных сил, но и необходимостью бороться с отрядами Рабочей партии Курдистана, причисляемой Анкарой к террористическим организациям, и связанными с ней «Сирийскими демократическими силами», костяк которых составляют курдские «Отряды народной самообороны».

Несмотря на внешнее отчуждение, в последние годы Анкара и Дамаск все-таки возобновили контакты на уровне спецслужб. И в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что был бы не против встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Одним из вдохновителей такой встречи выступает Москва, которой крайне важно вытащить Сирию из экономической и политической изоляции, в первую очередь со стороны соседей — арабских стран и Турции. В частности, Москва надеялась, что президенты Асад и Эрдоган встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, но Башара Асада туда не пригласили.

В итоге возникла идея трехстороннего саммита с участием президентов Турции, Сирии и России. Подготовка к этому событию началась с консультаций министров обороны трех стран, которые прошли 28 декабря в Москве. Вслед за ними должна была состояться встреча министров иностранных дел, а уж затем переговоры между президентами Турции и Сирии. То и дело назывались разные даты министерской встречи, но она в итоге так и не состоялась. В первую очередь по вине Дамаска.

В частности, Башар Асад заявлял, что не хочет встречаться с президентом Эрдоганом до всеобщих выборов в Турции, чтобы не давать ему политических козырей. Кроме того, в Дамаске хотели получить обещание, что Турция выведет свои войска с севера Сирии и прекратит поддержку «террористических группировок». Близкий к сирийской оппозиции сайт Ninar Press отмечает, что за требованиями Дамаска стоит в том числе Тегеран, которому не понравилось, что его не подключили к турецко-сирийскому диалогу. Учитывая огромное иранское влияние на происходящее в Сирии — как военное, так и экономическое,— для Тегерана очень важно контролировать, каким курсом будет следовать Дамаск. И Иран решил активно подключиться к уже сформированной тройке. Москва не возражала, так как ей в первую очередь важен результат.

Наконец, пусть и не с первой попытки, удалось собрать рабочие группы на уровне заместителей министров. При этом источники в Турции саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» предупреждают, что не следует ждать от московской встречи принятия важных решений, так как она все же «техническая». Пока стороны не отказываются от своих позиций. Анкара настаивает на обсуждении трех тем: координация в таких вопросах, как борьба с терроризмом (в ее понимании — с курдскими боевиками) и возвращение сирийских беженцев домой, а также продолжение курса на поиск политического решения в Сирии, то есть диалог Дамаска с оппозицией. Сирийцы же как мантру повторяют слова о «необходимости прекращения незаконного турецкого присутствия на сирийской территории, невмешательстве во внутренние дела Сирии и борьбе с терроризмом во всех его формах». И здесь вопрос, будет ли найдена устраивающая всех формула.

С одной стороны, сирийцам торопиться некуда, в отличие от президента Эрдогана. Для него продвижение диалога с Дамаском — бонус на предстоящих 14 мая президентских выборах. С другой — пока непонятно, чем эти выборы закончатся и чем это обернется для сирийцев.

«Если президент Эрдоган выиграет, то он вряд ли простит Асаду, что тот отказывался от встречи. Турецкому лидеру нужен результат сейчас, а после выборов может быть уже другой расклад»,— сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он также считает, что с точки зрения стратегической перспективы сближение между двумя странами важнее для Башара Асада.

«Это фактически приведет к окончательному восстановлению Сирии в системе международных отношений и во многом легализует сирийский режим. Нельзя забывать и о влиянии Анкары на сирийскую оппозицию. Кроме того, у этого есть и экономический бонус. Большая граница с Турцией открывает самые разные возможности для торговли, в том числе и в обход западных санкций в отношении Дамаска»,— добавил эксперт. В то же время он признал, что у Башара Асада есть много личных обид на президента Эрдогана и, возможно, он их не оставил в прошлом. В частности, в арабских СМИ звучит мысль, что президент Сирии может ждать проигрыша своего турецкого коллеги и победы лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, с которым у него нет личных счетов.

Марианна Беленькая