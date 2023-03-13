Турецкие СМИ: встреча по Сирии пройдет в Москве 15–16 марта

Турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили дату встречи в Москве между делегациями Турции, России, Сирии и Ирана. По данным агентства Anadolu, иностранные делегации прибудут в Москву 15 марта, встреча пройдет 16 марта. TRT Haber сообщает, что встреча по Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет 15–16 марта.

Турецкую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Бурак Акчапар. Во встрече также примут участие спецпредставитель президента РФ по странам Ближнего Востока и Африки Михаил Богданов, советник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Аскер Хаджи и заместитель министра иностранных дел Сирии Аймен Сьюзан.

8 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил об участии Ирана в переговорах с Турцией, Россией и Сирией, тогда же господин Чавушоглу сообщил о планах направить на переговоры в Москву своего заместителя. «Мы получили приглашение из России на четырехстороннюю встречу на техническом уровне в Москве»,— сказал министр.

Господин Богданов ранее сообщил ТАСС, что Россия продолжает работать над организацией четырехсторонней встречи, запланированной на начавшуюся неделю.

В конце декабря 2022 года в Москве состоялись переговоры министров обороны Турции, Сирии и России. Российское военное ведомство по итогам встречи заявило, что обсуждалась ситуация в Сирии и борьба с экстремистами в этой стране. Это был первый официальный контакт представителей Сирии и Турции более чем за десять лет. В феврале 2023 года Россия, Сирия и Турция создали экспертный механизм для координации своей работы.

Турция с начала вооруженного конфликта в Сирии весной 2011 года выступала на стороне сирийской оппозиции. Официальные отношения с Дамаском были прерваны год спустя, контакты на уровне разведок двух стран начались в последние годы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Мария Федотова