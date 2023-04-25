Украина отрицает использование зернового коридора для атак морскими дронами

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Минобороны России о том, что украинские военные использовали зерновой коридор для атак морскими дронами. Господин Подоляк в письменном комментарии Reuters отверг все обвинения и призвал международное сообщество оказать давление на Россию для продления зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anna Voitenko / Reuters Фото: Anna Voitenko / Reuters

Минобороны России утверждает, что 23 марта и 24 апреля украинские безэкипажные катера атаковали пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. По версии российского ведомства, катера были запущены из акватории порта Одесса, используемого для реализации сделки по вывозу украинского зерна.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. В марте 2023-го вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что действие сделки продлили еще на 120 дней. МИД России настаивает, что она продлена на 60 дней. 17 апреля Украина обвинила Россию в блокировке досмотра судов в турецких водах. МИД РФ возложил вину на ООН и Киев.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Лаура Кеффер