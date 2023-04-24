Минобороны РФ: атаки ВСУ на Крым ставят под угрозу продление зерновой сделки

23 марта и 24 апреля Украина предприняла атаки безэкипажными катерами на пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь и гражданскую инфраструктуру Крыма в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий, завили в министерстве обороны России. Террористические акции Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая, подчеркнули в ведомстве.

Зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Россия неоднократно допускала выход из сделки, указав на необходимость выполнения пяти условий.

«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации “черноморской инициативы”. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины»,— говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

В оборонном ведомстве напомнили, что ранее Россия уже приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов после атаки украинских безэкипажных катеров на корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, в октябре 2022 года.

В Минобороны заявили, что зерновое соглашение тогда было продлено только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

Ранее сегодня, 24 апреля, министерство обороны сообщило, что около 3:30 мск украинские военные предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, атака была отбита. В Минобороны заявили, что ВСУ пытались осуществить атаку с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров.

Об атаках Украины на объекты в Крыму 23 марта не сообщалось. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке трех украинских беспилотников нанести удар по городским бухтам 22 марта. Люди и военные объекты в результате атаки не пострадали, от взрывов уничтоженных аппаратов в зданиях на улице Ленина выбило стекла. Отбивших атаку матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко наградили орденами Мужества.

Эрдни Кагалтынов