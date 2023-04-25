Следственный комитет проверит правила зачисления детей из Верхних Печер в «Школу 800»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить правила зачисления детей в «Школу 800» в Верхних Печерах Нижнего Новгорода. Поводом послужили жалобы местных жителей из близлежащих домов, дети которых не получили приоритета при поступлении, сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Жители микрорайона долго ожидали строительства школы на участке, зарезервированном под строительство муниципальной общеобразовательной организации. Однако после ее ввода в эксплуатацию выяснилось, что это учреждение является частным, проживающие в микрорайоне дети не имеют приоритета для зачисления в указанную школу»,— сообщили в информационном центре СК.

Провести проверку и доложить о результатах поручено исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Нижегородской области Дмитрию Канонерову.

Три корпуса «Школы 800» начало строить ООО ПКК «Просвещение» летом 2020 года по концессионному соглашению. Срок сдачи неоднократно переносился, в 2023 году начал работать только корпус в Верхних Печерах. Школы в Автозаводском и Сормовском районах должны открыться летом.

Анастасия Еремина