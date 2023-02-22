«Школа 800» в Верхних Печерах приняла первых учеников

Корпус «Школы 800» в Верхних Печерах официально открылся 22 февраля. Учиться здесь будут 517 детей – набран 21 класс со второй параллели по восьмую. По словам директора учреждения Марка Сартана, педагогический состав полностью укомплектован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участие в открытии принял губернатор Глеб Никитин. По его словам, «Школа 800» должна стать лучшей в России.

Три корпуса «Школы 800» начало строить ООО ПКК «Просвещение» летом 2020 года по концессии. Срок сдачи неоднократно переносился, к началу 2023 года достроен только корпус в Верхних Печерах. Школы в Автозаводском и Сормовском районах намерены запустить летом.

Анастасия Еремина