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Открытие Автозаводского и Сормовского корпусов «Школы 800» перенесли на лето

Запуск двух корпусов «Школы 800» в Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода перенесли на июнь-июль 2023 года, сообщили в образовательном учреждении агентству «В городе N». Ранее ввести корпуса в эксплуатацию концессионер ООО ПКК «Просвещение» собирался в марте-апреле.

Учебный процесс руководство школы рассчитывает начать уже в следующем учебном году. Корпус в Сормове рассчитан на 1,1 тыс. учеников, на Автозаводе — на 1,5 тыс. мест.

Учебные корпуса в Верхних Печерах, Автозаводском и Сормовском районах стоимостью свыше 6,2 млрд руб. концессионер начал строить в июне 2020 года. Сроки сдачи объектов неоднократно переносились. К декабрю 2022 года концессионер достроил только верхнепечерский корпус, учебный процесс там начнется 27 февраля.

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