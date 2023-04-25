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Коммерсантъ FM
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Правительство обяжет продавцов устанавливать российскую ОС на все ноутбуки и ПК

Правительство России может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему (ОС) на все ввозимые в страну ноутбуки и персональные компьютеры, рассказал «Ъ» источник в кабмине.

Как полагают в правительстве, данная мера поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Ответственность за установку российского софта правительство хочет перенести с производителей на ритейлеров.

«Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале»,— сообщил собеседник «Ъ» в правительстве России.

На фоне роста поставок в Россию иностранных ноутбуков без операционной системы Минцифры в середине прошлого года заявляло, что рассматривает вариант сделать предустановку отечественной ОС на эти устройства обязательной. В ноябре министерство по итогам опроса выделило три системы: ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»). Все три базируются на Linux.

Ранее стало известно, что зарубежные производители смартфонов начали предустанавливать на смартфоны российский магазин приложений RuStore. В частности, речь идет о технике Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Также предустановку RuStore на смартфоны подтвердил представитель китайской Tecno.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Linux кладут на полку».

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