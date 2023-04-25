Linux кладут на полку

Правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему (ОС) на все ноутбуки и персональные компьютеры (ПК), которые поставляются в РФ, соответствующий документ готовит Минцифры. Разработчики ОС считают, что это поможет избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. По данным ритейлеров, несмотря на рост продаж ноутбуков и ПК без ОС, доля Windows на российском рынке сохраняется на уровне прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Собеседник “Ъ” в правительстве рассказал, что Минцифры разрабатывает регулирование, в рамках которого предустановка российской операционной системы на все ввозимые в страну ноутбуки и персональные компьютеры станет обязательной. «Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале»,— сообщил он. Другой близкий к кабмину источник добавил, что с прошлого года обсуждалась возможность возложить обязанность о предустановке отечественных ОС на ритейлеров. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Согласно постановлению правительства №1867 от 2020 года, предустановка российских программ — обязанность производителя. «Сейчас любой продавец техники в России может вполне легально самоустраниться от предустановки, заявив об отсутствии у него таких полномочий»,— указывает руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. По его словам, при изменении регулирования ритейлер будет обязан заниматься предустановкой российского ПО под угрозой изъятия товара.

В середине 2022 года на фоне роста поставок в РФ иностранных ноутбуков без операционной системы Минцифры говорило, что рассматривает вариант сделать предустановку отечественной ОС на эти устройства обязательной (см. “Ъ” от 6 июля). В ноябре министерство провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам опроса было выделено три системы — ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»),— все они базируются на Linux (см. “Ъ” от 1 ноября).

Инициатива об обязательной предустановке российской ОС на ноутбуки и ПК поможет избежать нелегальных поставок ОС Windows Microsoft, которая в том числе не получает обновлений безопасности, считает председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

По данным Holodilnik.ru, в первом квартале 2023 года доля ноутбуков без операционной системы в денежном выражении составила 21,2% продаж (годом ранее — 8,3%). При этом доля ОС Windows практически не изменилась, составив 55,6%. Доля DOS в первом квартале сократилась почти в два раза, до 7,6% рынка, доля Mac OS (Apple) снизилась год к году на 4 процентных пункта (п. п.), до 12%. По данным ритейлера, за первый квартал всего было продано ноутбуков на 45,5 млрд руб. В сегменте настольных ПК доля устройств без ОС в деньгах за год увеличилась на 17 п. п., до 47,7%. Доля Windows сократилась на 15 п. п., до 32%, а дола DOS выросла на 5 п. п., до 16,2% рынка. Всего было продано ПК на 11,7 млрд руб.

Представитель РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк» и др.) Антон Гуськов заявил, что введение обязательной предустановки российских ОС на поставляемые устройства негативно скажется на рынке. «Если обяжут предустанавливать российскую ОС вместо уже установленной производителем, следствием станет удорожание продукции. Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах»,— говорит он. «Если ритейлеров обяжут предустанавливать российскую ОС, то трудозатраты специалистов в магазинах будут закладываться в конечную стоимость оборудования»,— соглашается источник “Ъ” в крупном иностранном производителе. По его словам, при этом ни один из ведущих вендоров не сможет предустанавливать российскую ОС на производстве, поэтому и объем электроники этих брендов может сократиться.

Тимофей Корнев, Юлия Тишина