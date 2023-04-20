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Коммерсантъ FM
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Даем предустановку

Иностранные производители телефонов начали предустанавливать RuStore при поставках в РФ

Китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на свои устройства, узнал “Ъ”: среди них Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и др. Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям. Участники рынка считают, что китайские компании рискуют попасть под санкции Google: компания может отключить их устройства от своих сервисов или перестанет делиться частью прибыли с трансакций в своем магазине приложений Play Store.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Китайский производитель устройств Tecno начал предустанавливать российский маркетплейс приложений RuStore от VK, рассказали “Ъ” в Tecno. По словам представителя Tecno, для RuStore не выданы по умолчанию разрешения на доступ к системным настройкам: «При первой установке любого приложения из RuStore система Android попросит выдать ей разрешения на скачивание и установку приложений из этого источника». В Tecno добавили, что и другие международные производители начали предустанавливать RuStore на свои устройства, называя в их числе Xiaomi и Vivo.

Собеседник “Ъ” среди разработчиков софта добавил, что помимо Tecno на свои устройства RuStore начали устанавливать Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. «Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже»,— заявили “Ъ” VK, не уточнив, о каких конкретно брендах идет речь. Это подтвердили и в Минцифры. В Realme и Vivo отказались от комментариев. Oppo, Honor, Infinix, itel и Xiaomi не ответили “Ъ”.

RuStore с 1 января вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. В марте Минцифры разработало проект постановления правительства, описывающий правила его предустановки: по разработанным правилам RuStore должен быть интегрирован с системой в той же степени, что и штатные магазины приложений — вплоть до экрана регистрации в RuStore при первом включении устройства (см. “Ъ” от 8 марта). Производители и продавцы электроники обращались в Минцифры с просьбой пересмотреть требование о глубокой интеграции RuStore, поскольку это грозит отключением производителей от сервисов Google (Google Mobile Services — YouTube, «Google Карты», «Play Маркет» и др.) по всему миру (см. “Ъ” от 7 апреля). В Минцифры не ответили “Ъ”.

При предустановке RuStore у иностранных производителей Andorid-девайсов есть юридический риск в рамках лицензионных соглашений с Google, говорит адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков: «Очевидно, непосредственные риски зависят от конкретных договорных условий, согласованных между тем или иным производителем и Google». По словам адвоката, из-за игнорирования правил лицензии американская компания может перестать делиться частью прибыли с трансакций в Play Store с производителями. В Tecno, в свою очередь, отмечают, что используемая ими схема не нарушает правил Google, поскольку все предустановленные приложения проходят согласование: «Эта практика не приводит к риску потери лицензии».

По словам собеседника “Ъ” среди производителей электроники, сейчас в России требуют предустанавливать RuStore с завода для всех производителей устройств: «Причем как-то спрятать или добавить "пустую" иконку на рабочий стол не получится, Минцифры требует именно установленный APK-файл приложения». Источник считает, что компаниям, устанавливающим RuStore на свои Android-устройства, может грозить отключение от Google-сервисов на гаджетах по всему миру в соответствии с существующими контрактами: «Доступ к системным настройкам, которые требуются для RuStore, невозможно реализовать на стороне производителя, без участия владельца ОС и мобильных сервисов». Скорее всего, считает он, компании, которые продолжают официальные поставки гаджетов в РФ, перейдут на параллельный импорт, чтобы избежать проблем.

Тимофей Корнев

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