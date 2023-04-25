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Коммерсантъ FM
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Мировая маржа нефтепереработки упала вдвое из-за экспорта российской нефти

С февраля разница между ценой и себестоимостью на мировом нефтяном рынке сократилась примерно в два раза. Reuters отмечает, что снижение маржи происходит на фоне рекордных показателей производства нефтепродуктов в Китае и Индии.

После введения санкций и ограничений на российскую нефть ее поставки должны были сократиться, пишет агентство. Однако Россия продолжает поставлять нефть с дисконтом, что позволяет ее крупнейшим импортерам — Индии и Китаю — увеличивать объемы переработки и экспорта топлива.

Индийская компания Reliance Industries, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, в отчете о финансовых результатах указала, что причиной снижения маржи производства газойля стали стабильные поставки российского дизельного топлива. Также в компании обратили внимание на теплую зимнюю погоду в Европе, которая позволила увеличить запасы топлива.

По оценкам Reuters, на прошлой неделе маржа дизельного топлива в Европе опустилась до самого низкого уровня с февраля 2022 года и составила около $13,7 за баррель. В апреле маржа дизельного топлива в Азии упала до $14 за баррель (–31%) и достигла минимальных значений с января прошлого года.

Прибыль от переработки нефти марки Brent на европейском НПЗ сократилась на 71%, до $3,56 за баррель. Это самый низкий уровень с января 2022 года, отмечает агентство. Прибыль от переработки нефти в Азии снизилась примерно на 57%, до $2,54 за баррель.

С 5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). После введения ограничений большая часть российского ресурса была перенаправлена в Китай и Индию.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что экспорт российской нефти в Индию в 2022 году вырос в 22 раза. По данным Международного энергетического агентства, на долю Индии и Китая приходится 70% отечественного нефтяного экспорта. В марте экспорт российской нефти и нефтепродуктов увеличился на 600 тыс. баррелей в сутки.

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