Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, сбившим беспилотники в Севастополе

Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества военнослужащих, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе 22 марта.

«Проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику»,— заявил господин Шойгу.

22 марта Михаил Развожаев сообщил о попытке трех украинских беспилотников нанести удар по бухтам в Севастополе. Люди и военные объекты в результате атаки не пострадали. Как сообщили в Минобороны, два из трех аппаратов уничтожили женщины — старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. За это руководство ведомства представило их к государственным наградам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Фото: Минобороны РФ Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Фото: Минобороны РФ

Подробнее о нападении беспилотников — в публикации «Ъ» «Атаку с моря отбили женскими руками».

Эрдни Кагалтынов