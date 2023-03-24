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Коммерсантъ FM
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Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, сбившим беспилотники в Севастополе

Министр обороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества военнослужащих, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе 22 марта.

«Проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику»,— заявил господин Шойгу.

22 марта Михаил Развожаев сообщил о попытке трех украинских беспилотников нанести удар по бухтам в Севастополе. Люди и военные объекты в результате атаки не пострадали. Как сообщили в Минобороны, два из трех аппаратов уничтожили женщины — старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. За это руководство ведомства представило их к государственным наградам.

Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Фото: Минобороны РФ

Марина Фалеева и Татьяна Целуйко

Фото: Минобороны РФ

Подробнее о нападении беспилотников — в публикации «Ъ» «Атаку с моря отбили женскими руками».

Эрдни Кагалтынов

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