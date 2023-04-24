Минобороны сообщило об уничтожении трех надводных беспилотников при атаке на флот в Севастополе

Минобороны России сообщило, что около 3:30 мск 24 апреля украинские военные предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, атака была отбита, потерь нет.

Согласно пресс-релизу Минобороны, осуществить атаку пытались с помощью трех безэкипажных быстроходных катеров. «Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет»,— добавили в ведомстве.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ночью 24 апреля город атаковали два надводных беспилотника: один сбили силы противоподлодочно-диверсионного обеспечения, второй — взорвался сам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».