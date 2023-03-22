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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя рассказал, что Черноморский флот отбил атаку беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности было уничтожено три объекта. Военные корабли не пострадали.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Михаил Развожаев

Фото: пресс-служба президента РФ

Как уточнил губернатор, беспилотники пытались проникнуть в бухту, но были остановлены стрельбой из стрелкового оружия и работой ПВО.

«От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина, 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь»,— написал глава города у себя в Telegram-канале.

Об атаке на Севастополь также сообщал экс-посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник. Он написал в Telegram, что около 5:00 три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе. По его словам, все три были уничтожены, два из них — на подходе к Севастопольскому рейду.

На фоне этих событий движение морского транспорта в Севастополе было остановлено. Через Севастопольскую бухту сейчас ходят пассажирский паром и катера.

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