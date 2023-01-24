Российский экспорт перестал расти

Зеркальные данные о состоянии внешней торговли России, проанализированные аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры», позволяют зафиксировать, что в ноябре 2022 года экспорт товаров снизился впервые с января 2021 года. Такое снижение в годовом выражении составило 8% при объеме экспорта порядка $45 млрд. В торговом обороте РФ самая значительная доля приходилась на Китай — 27% экспорта (он сравнялся с ЕС, доля которого уменьшилась с 40% в начале 2022 года) и 40% импорта.

Основным бенефициаром перестроения торговых потоков остается Индия, поставки в которую выросли в шесть раз в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года, при этом объемы поставок достигли пика в сентябре. Экспорт в Малайзию вырос фактически втрое, а в Венгрию — вдвое, что объясняется увеличением энергетического сырьевого экспорта. Импорт же товаров снизился на 10% год к году — до $25 млрд. Вчетверо выросли поставки из Армении, вдвое — из Турции, а из Узбекистана — на 81% в годовом выражении.

Из оценок ЦБ платежного баланса за четвертый квартал следует, что экспорт товаров и услуг в последнем квартале 2022 года снизился на 15%, а импорт — на 9% в годовом выражении. По оценке авторов Telegram-канала «Твердые цифры», экспорт товаров в декабре составил почти $43 млрд, снизившись на 25%, а импорт мог составить $28 млрд — минус 9% в годовом выражении.

Отдельный интерес представляют оценки структуры экспорта (см. график). Из них следует, что в четвертом квартале 2022 года при снижении поступлений от энергетического сырья заметно росла доля прочих товаров, на фоне снижения цен на другие основные экспортные товары РФ — в частности, металлы, древесину, уголь. О снижении экспортных поступлений в конце года свидетельствуют и данные ФТС (см. “Ъ” от 23 января), хотя по данным ЦБ финансовые потоки в экспортных отраслях в декабре возобновили рост, после провала в октябре и стабилизации в ноябре 2022 года. Автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов полагает, что столь значительная и растущая доля прочего экспорта может объясняться либо неверной оценкой экспорта услуг, либо тем, что экспорт последних мог быть заметно выше из-за дорогого фрахта.

Артем Чугунов