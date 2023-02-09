Москва изучает обмен идей на деньги

Кредитование под залог интеллектуальной собственности (ИС) остается базовой проблемой для развития креативной экономики и технологического сектора. В Банке России называют главными препятствиями для такого кредитования отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и возможных проблем с ликвидностью залога. Однако власти намерены перейти к практическим шагам в развитии кредитов под залог ИС: вчера на профильном форуме РСПП стало известно, что Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилот по обкатке такого кредитования — риски банков при этом возьмут на себя столичные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока при обмене интеллектуальной собственности на наличные участникам сделок требуются объемные гарантии третьих лиц

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Пока при обмене интеллектуальной собственности на наличные участникам сделок требуются объемные гарантии третьих лиц

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Вчера на форуме РСПП по креативным индустриям и интеллектуальной собственности глава департамента стратегического развития и инноваций Минэкономики Валерия Воробьева заявила, что ведомство, Роспатент, Банк России и правительство Москвы запускают пилот по кредитованию под залог ИС. Обеспечение по рискам банков предоставят столичные власти. По ее словам, отработка схемы даст понимание востребованности и рисков, которые можно нивелировать на уровне законодательства, а банкам — необходимые компетенции.

Объединение тем технологического развития и креативного сектора экономики на одном форуме РСПП обусловлено тем, что они связаны с вопросами интеллектуальной собственности, пояснил глава союза Александр Шохин. Проблема привлечения средств под залог ИС — ключевая для финансирования обоих секторов, что осложняет реализацию амбициозных планов правительства по их развитию (в том числе рост доли креативной экономики до 6% ВВП с 2,4% в 2019 году, см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года). Запуск негосударственного кредитования под залог ИС входит в число мер по устранению регуляторных барьеров проекта концепции технологического развития РФ до 2030 года (есть у “Ъ”). Банки, однако, неохотно кредитуют под залог ИС из-за отсутствия развитого рынка таких активов, говорят в ЦБ.

По словам первого замглавы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы, проект предполагает структурирование сделок: «Московский гарантийный фонд может давать гарантию в размере 95% кредита под залог ИС», началось тестирование механики. Для этого в проект пригласили московский Сбербанк и ищут подходящую модельную сделку. Исследуя рынок, департамент провел опрос порядка 1,8 тыс. компаний на предмет их интереса к такому кредитованию, но из 150 потенциальных заемщиков предварительный скоринг гарантийного фонда прошли только 100 предприятий, после скоринга Сбербанка их осталось 20, а после изучения их активов в сфере интеллектуальной собственности их число сократилось до трех. На них и отрабатывают практические аспекты, связанные с выдачей кредита под гарантии, добавила госпожа Кострома.

По ее словам, при реализации механизма приходится решать проблемы компетенции банковских служащих по приему в залог прав, возможных изменений в скоринге и разработки льготных программ (предлагаемые ставки под 13–16% неинтересны бизнесу на фоне льготных кредитов под 3% годовых). «Нам явно надо уравнивать поле в этом вопросе, понимая значимость этого проекта»,— отметила чиновница. Не решен и вопрос о том, кто будет проводить оценку активов (часть участников проекта считает, что это должна быть одна уполномоченная организация, часть — что их должно быть несколько) и каков будет ее механизм. Выход на первый реальный кредитный договор в департаменте ожидают в конце февраля—марте этого года.

Глава экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовой доступности Банка России Юрий Божор считает московский пилот перспективным, несмотря на проблемы оценки и отсутствия развитого рынка для продажи залогов. «Вариант, когда надежный гарант берет на себя вопрос оценки и реализации актива, а банк получает поручительство, вполне жизнеспособен»,— полагает он. При этом действующее регулирование позволяет учитывать поручительства региональных гарантийных организаций как обеспечение по кредиту, отметил представитель регулятора.

Предполагается, что ЦБ по итогам реализации проекта рассмотрит возможность корректировки своих документов на предмет снижения требований к резервам, формируемым в отношении определенных видов интеллектуальной собственности, принимаемых в залог, сообщили “Ъ” в Минэкономики.

Венера Петрова