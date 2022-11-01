Минцифры нацеливает ОС

Минцифры провело опрос бизнеса и разработчиков софта для выбора «целевых» российских операционных систем, по итогам которого были определены три ОС на базе Linux. По словам участников рынка, это необходимо для оптимизации господдержки и чтобы разработчикам проще было адаптировать программы под конкретную систему, которых в реестре отечественного ПО сейчас более 50. Но эксперты видят и другую возможную цель исследования — оценить готовность компаний к отказу от софта и ОС Microsoft.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” на российском IT-рынке рассказали, что Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные операционные системы (ОС), включенные в реестр российского ПО. В дальнейшем министерство, говорит один из источников “Ъ”, хочет обязать российских разработчиков адаптировать свое ПО под эти системы.

По словам собеседника, близкого к Минцифры, министерство в июле заказало Центру компетенций по импортозамещению в ИКТ (ЦКИКТ) исследование, чтобы определить наиболее популярные у российских компаний ОС. ЦКИКТ уже направил предварительные итоги исследования в аппарат заместителя главы Минцифры Максима Паршина. По итогам опроса, говорит источник “Ъ”, выделены три приоритетные ОС: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»),— все они базируются на Linux. Проведение исследования подтвердили в пресс-службе Минцифры, не уточнив цели. В ГК «Астра», «Ред Софт» и «БазАльт СПО» отказались от комментариев.

Сейчас в реестре ПО около 13,9 тыс. продуктов и 4,4 тыс. правообладателей, из них более 50 ОС. Владельцы этого софта получают преференции при госзакупках, возможность сократить налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы — с 14% до 7,6% и др.

После начала военных действий на Украине и последовавших санкций ряд зарубежных вендоров программного обеспечения и ОС остановили продажу и поддержку своих систем в России, среди них — Microsoft, Red Hat и др. Правительство предложило российским компаниям переходить на российские ОС. Однако российский софт из реестра Минцифры все еще по большей части не адаптирован под отечественные операционные системы, что осложняет переход (см. “Ъ” от 20 сентября).

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предполагает, что российским предприятиям хватит трех отечественных ОС. «Могу предположить, что другие ОС, не пользующиеся популярностью, не будут поддерживаться и развиваться их разработчиками, а потому постепенно выйдут из реестра»,— добавляет он.

Господин Макаров подчеркивает, что для каждой ОС требуется разработка отдельных приложений, поддержание их совместимости, дополнительные затраты в результате ложатся на пользователей. «Общей практикой является придание наиболее часто используемому ПО, а ОС представляет, наверное, самый распространенный сегмент, статуса стандарта или квазистандарта, что снижает затраты на разработку приложений и обеспечение их совместимости с такими стандартами»,— добавляет Валентин Макаров.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, заверил, что исключать из реестра отечественные системы, которые не вошли в топ-3 по популярности, не планируется: «Но разработчики ПО будут ориентироваться именно на приоритетные ОС, поскольку не могут тратить ресурсы на поддержание всех». Пока до конца не понятно, уточняет собеседник “Ъ”, как именно министерство будет предписывать для разработчиков софта совместимость с отечественными ОС — в рекомендательном или принудительном порядке.

Инициатива Минцифры логична, разработчикам ПО нужно понимать, под какую именно систему необходимо адаптировать свой софт, отмечает гендиректор Factory5 (разрабатывают промышленное ПО) Денис Касимов. «Однако, скорее всего, подобный опрос проводится не для продвижения конкретных операционных систем, а для определения совместимости корпоративных систем с отечественными ОС»,— полагает эксперт. Возможно, допускает он, в Минцифры пытаются определить готовность компаний к отказу использовать Windows.

Тимофей Корнев