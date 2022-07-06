Системный отбой

Уже около 60% ноутбуков поставляются в Россию без операционной системы (ОС). Весной таких было только 40%, а в начале года — меньше четверти. К осени, ожидают дистрибуторы, доля может увеличиться до 80–90%. В первую очередь поставщики таким образом пытаются сдержать рост цен на технику, полагают эксперты. По их мнению, ситуация может способствовать росту спроса на нелицензионные ОС. В Минцифры же рассчитывают сделать обязательной предустановку на импортную технику отечественных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows или macOS в Россию составили лишь 40% от общего числа ввезенных в страну устройств, тогда как весной показатель был на уровне 60%, рассказал “Ъ” источник в крупном дистрибуторе. Тренд подтверждает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По ее прогнозу, к осени объем ввезенных ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%. В конце 2021 года показатель составлял 24% (см. “Ъ” от 27 декабря).

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии в России было реализовано 1,4 млн ноутбуков на 90 млрд руб., что на 10% больше в штуках и более чем на четверть в деньгах год к году. По словам представителя компании, большинство продаваемых в сети ноутбуков идет с установленной Windows или macOS. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов говорит, что сейчас в сети 80% ноутбуков поставляются с ОС, закупок через параллельный импорт пока не было. По словам источника “Ъ”, близкого к Huawei, в ближайшей перспективе объем ноутбуков, поставленных без ОС, в России достигнет половины.

В «Ситилинке» отмечают, что почти все бренды, которые представлены на российском рынке, предлагают варианты ноутбуков без предустановленной ОС: «Такие устройства удобны для пользователей, так как их стоимость ниже аналогичных моделей с ОС, а покупатель может самостоятельно выбрать удобный комплекс ПО». В сети не уточнили, какая доля ноутбуков поставляется без предустановленной ОС.

Источник “Ъ” на рынке полагает, что решение некоторых дистрибуторов поставлять устройства без ОС может быть связано именно с желанием ограничить рост цен. Алексей Погудалов уточнил, что разница в стоимости устройств с предустановленной ОС и без нее может доходить до 10%: «Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт». По мнению Татьяны Скоковой, часть пользователей попробует купить официальную лицензию, но многие поставят нелицензионную версию.

Василий Шпак, замглавы Минпромторга, на выставке «Иннопром» 4 июля (цитата по ТАСС): «С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг (уход Microsoft с российского рынка) безусловно позитивный».

Microsoft ограничила продажи в РФ после начала военных действий на Украине (см. “Ъ” от 4 марта). В то же время, по словам представителя крупного дистрибутора, крайне маловероятно, что Microsoft может начать блокировать Windows по IP-адресам пользователей из России: «Этого американский вендор не делал даже во времена, когда в России были распространены пиратские версии ОС».

Источник “Ъ” на IT-рынке подтверждает, что, покупая ноутбук с Windows, потребитель пока не сталкивается с проблемами: «Обновлять систему можно. Если не получается скачать сразу, поможет VPN». По его словам, проблем не должно быть и с устройствами, ввезенными по каналам параллельного импорта. «По нашей информации, уже установленное у заказчиков ПО продолжает работать и обновления по безопасности доступны»,— подтвердил директор управления бизнеса Microsoft в Softline Андрей Благоразумов.

Между тем правительство готовится воспользоваться ростом доли в продажах «пустых» ноутбуков. В Минцифры “Ъ” сообщили, что прорабатывают вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди них в министерстве называют Astra Linux и ОС «Альт», не уточняя условий. Минцифры вело переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских ОС на ноутбуки и компьютеры еще в конце 2021 года. Российские разработчики систем на безе Linux уже видят рост интереса к своим продуктам (см. “Ъ” от 27 июня), но эксперты считают массовый переход маловероятным из-за сложности использования таких ОС для рядовых потребителей.

Тимофей Корнев