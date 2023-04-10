Президент Франции пролетел на третьей суперсиле

Французского лидера Эмманюэля Макрона подвергли резкой критике в США и Европе после ряда громких заявлений, сделанных им по итогам трехдневной поездки в Китай. Среди прочего он сказал, что Европейский союз не должен быть «ведомым США» в вопросах обороны и энергетики, а также не должен подстраиваться под «американскую повестку» в вопросе Тайваня. В Сенате США после этих слов пригрозили оставить Европу «самостоятельно разбираться с Украиной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вашингтоне призвали Эмманюэля Макрона определиться, выступает ли он от собственного имени, от имени Франции или от всей Европы

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ В Вашингтоне призвали Эмманюэля Макрона определиться, выступает ли он от собственного имени, от имени Франции или от всей Европы

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Резонансное интервью Эмманюэль Макрон дал журналистам французской газеты Les Echos и европейской версии портала Politico на борту своего самолета по пути из Китая. В опубликованной обоими изданиями в воскресенье беседе много говорится о важности «стратегической автономии Европы» — то есть уменьшения ее зависимости от США. Эту мысль Эмманюэль Макрон высказывает далеко не впервые, но ранее он был менее категоричен и резок. Сейчас же президент Франции заявил, что у Европы есть все шансы стать «третьей суперсилой» — наряду с США и Китаем,— если только она «не окажется втянутой в конфликты, которые не являются приоритетными для нее, что помешает ей развивать свою стратегическую автономию».

Под неприоритетным для Европы конфликтом французский лидер подразумевает прежде всего противостояние между США и Китаем вокруг Тайваня. «Вопрос, на который европейцы должны ответить... отвечает ли нашим интересам форсирование тайваньского кризиса? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть в роли ведомых в этом вопросе и подстраиваться под американскую повестку или китайскую чрезмерную реакцию. Почему мы должны идти темпом, выбранным другими?» — заявил он, добавив, что Европа должна ориентироваться на собственные интересы и оценку ситуации.

По словам Эмманюэля Макрона, если «европейцы не могут разрешить кризис на Украине», то как они могут «авторитетно заявлять (властям Китая) по Тайваню: "Имейте в виду, если вы что-то сделаете не так, мы вмешаемся"?»

«Подобные предупреждения — это лишь способ усилить напряженность»,— уверен он.

В том же интервью президент Франции посетовал, что Евросоюз стал слишком зависим от США в военно-технической сфере и энергетике. По его мнению, Европа должна сконцентрироваться на развитии собственного потенциала в критических областях и перестать ориентироваться на доллар как валюту расчетов. Иначе она, по его словам, «в какой-то момент просто выпадет из истории». «Если напряженность между двумя сверхдержавами (США и Китаем.— “Ъ”) усилится... у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом, если у нас было бы несколько лет для его формирования»,— предупредил он.

В Китае заявления французского гостя — особенно его позицию по Тайваню — оценили позитивно. «Надеемся, что все страны осознают суть тайваньского вопроса, будут придерживаться принципа одного Китая и решительно выступят против любых форм независимости Тайваня и сепаратистской деятельности»,— заявил на брифинге в понедельник представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя интервью Эмманюэля Макрона (цитата по «РИА Новости»).

В США и странах ЕС, однако, высказывания президента Франции подвергли резкой критике.

Сенатор от штата Флорида, влиятельный республиканец Марко Рубио призвал Эмманюэля Макрона прояснить, выступает ли он от собственного имени, от имени Франции или от всей Европы.

А от европейских стран он потребовал ответить, разделяют ли они мнение французского президента о важности невмешательства в «чужие конфликты». «Мы достаточно активно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег наших налогоплательщиков на европейский конфликт. Я это поддерживал, потому что думал, что поддержка союзников соответствует интересам США»,— заявил он в видеокомментарии, размещенном в Twitter. И продолжил: «Но если Макрон говорит за всю Европу и наши союзники считают, что им не надо выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и нам не стоит принимать чью-то сторону. Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы, ребята, сами разбирайтесь с Украиной?»

Пол Массаро, старший политический советник Хельсинкской комиссии США (органа при Конгрессе), предложил ввести в обиход глагол «макронизировать», что означало бы «сознательно увеличивать свою зависимость от Китая, одновременно читая лекции европейским партнерам о наивности и необходимости повышения стратегической автономии ЕС».

Бывший старший директор Совета национальной безопасности США Майкл Сингх назвал высказывания Эмманюэля Макрона «опрометчивыми». «Наиболее вопиющим является отсутствие какого-либо сдерживающего послания Пекину по Тайваню»,— написал он в Twitter. Бывший советник Пентагона Элбридж Колби, в свою очередь, призвал США «перестать тешить себя иллюзиями», что Европа придет им на помощь в случае обострения конфликта с Китаем вокруг Тайваня. «Она этого явно не станет делать»,— подчеркнул он в той же соцсети.

Американская газета The Wall Street Journal посвятила интервью Эмманюэля Макрона свою редакционную колонку. «Он воображает себя Шарлем де Голлем XXI века, что подразумевает дистанцирование Европы от США, но президент Франции выбрал ужасный момент в эти выходные для голлистского озарения после своей встречи с главой Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином»,— говорится в ней.

По мнению журналистов WSJ, заявления французского президента могут привести к уменьшению в США числа сторонников поддержки Европы и Украины «в войне против России» и повысить шансы экс-президента США Дональда Трампа вернуться в Белый дом.

Два высокопоставленных европейских дипломата на условиях анонимности также заявили газете Financial Times, что интервью Эмманюэля Макрона «нанесет ущерб отношениям как Европы, так и Украины с США и затруднит выработку Евросоюзом единой позиции по отношению к Китаю». «Оно не пойдет на пользу никому. Кроме Си (Цзиньпина.— “Ъ”)»,— сказал один из дипломатов.

Много критики в отношении президента Франции прозвучало из стран Восточной Европы. Так, литовский депутат Довиле Шакалиене обвинила его в «геополитической слепоте» и действиях, «противоречащих стратегическим интересам ЕС и НАТО».

Между тем возмущения, судя по всему, могло быть еще больше. На сайте Politico интервью Эмманюэля Макрона сопровождается комментарием от редакции, в котором уточняется, что перед публикацией все цитаты были согласованы с Елисейским дворцом. Пресс-служба президента, как сказано в тексте, ничего не добавила, но вырезала часть интервью, где Эмманюэль Макрон «еще более откровенно высказывался по Тайваню и стратегической автономии Европы».

Елена Черненко