Нет ли лишнего процентика

Департамент культуры Москвы с 1 июля приказал подведомственным театрам снизить размер агентского вознаграждения по всем договорам на продажу билетов до 4%. Сейчас вознаграждение частных операторов может доходить до 15% от стоимости билета. Участники рынка считают, что инициатива стимулирует билетные сервисы вводить дополнительную наценку или отказываться работать с театрами. А театры могут переключиться на работу с туристической платформой правительства Москвы RussPass, полагают источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Департамент культуры Москвы 21 апреля разослал руководителям подведомственных государственных театрально-концертных организаций письмо (есть у “Ъ”) с приказом установить с 1 июля 2023 года размер агентского вознаграждения не более 4% по всем договорам на реализацию билетов на театрально-зрелищные мероприятия. Речь идет о продажах билетов на мероприятия через сторонние информационные ресурсы. В департаменте “Ъ” подтвердили достоверность письма.

Сейчас продажа билетов на спектакли и концерты государственных театров осуществляется не только их собственными кассами, но и через разные электронные ресурсы и сервисы, принадлежащие частным операторам, объясняют в департаменте: «За свои посреднические услуги такие компании берут вознаграждение с каждого проданного билета, которое определяется индивидуально от 3% до 15% и составляет значительную сумму от выручки театров». В целях единого подхода и оптимизации накладных расходов театров «решено, что с 1 июля подобные операции могут осуществляться при агентском вознаграждении не более 4%», говорят в департаменте.

Агентское вознаграждение билетных сервисов и операторов составляет от 6% до 5%, еще 10% — сервисный сбор, рассказывает источник “Ъ” на рынке.

По его словам, обязательное снижение агентского вознаграждения до 4% сделает невыгодным сотрудничество частных билетных операторов с театрами: «Это может быть мерой стимулирования театров реализовывать билеты через платформу комитета по туризму города Москвы RussPass».

Туристическая платформа RussPass была разработана правительством Москвы совместно с Минцифры и запущена летом 2020 года. Сервис доступен на четырех языках с круглосуточной службой поддержки. С помощью RussPass можно, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий.

Собеседники “Ъ” на рынке билетных агрегаторов утверждают, что перевод продаж театральных билетов на RussPass должен стать логичным шагом развития сервиса: «Он должен стать полноценным билетным агрегатором». Однако ситуация грозит убытками для частных билетных операторов, в первую очередь Ticketland (принадлежит МТС), на который приходится сейчас до 35% продаж театральных билетов в столице. В RussPass и Ticketland не ответили “Ъ”.

Приказ столичного департамента может обернуться убытками для билетных операторов, говорит исполнительный директор сервиса InTickets Татьяна Кондратенко. С ней соглашается гендиректор билетной системы «Единое поле» Антон Марченков. По его словам, «Единое поле», например, работает в двух сегментах: предоставляет свою систему для продажи билетов на сайте самого театра (агентское вознаграждение составляет 4–5%) и продает билеты непосредственно как билетный оператор (размер вознаграждения — 9%). «В случае снижения агентского вознаграждения билетные операторы могут начать вводить дополнительную наценку»,— считает топ-менеджер.

Юлия Юрасова